Ramón Rodríguez se hace amigo de “The One and Only Ivan”

Arturo Hilario

El Observador

Ramón Rodríguez ha estado involucrado en programas de televisión como “The Wire” y películas taquilleras como “Transformers: Revenge of the Fallen”, por lo que el territorio del drama y del CGI épico son conocidos para él. Con su proyecto más reciente, “The One and Only Ivan”, se adentra en el mundo de las adaptaciones de novelas para niños.

De la aclamada autora Katherine Applegate, “The One and Only Ivan” es un libro premiado acerca de un gorila de lomo plateado llamado Iván quién forma parte de un circo adentro de un centro comercial, inseguro de su pasado difuso.

Un elefante bebé llamado Ruby llega al circo, lo que enciende una chispa dentro de Iván que lo impulsa a investigar sobre su pasado y de paso a ayudar al elefante bebé.

Rodríguez interpreta a George, un empleado del centro comercial, quien ayuda al dueño Mack (interpretado por Bryan Cranston) con el circo y queda atrapado en medio de este gran cambio en los animales.

Sus co-protagonistas físicos son Bryan Cranston y Ariana Greenblatt, quien interpreta el papel de Julia, su hija. Junto con los actores físicos, “The One and Only Ivan” cuenta con los actores de doblaje Sam Rockwell como el gorila protagonista Iván, Angelina Jolie, Danny DeVito y Helen Mirren.

La siguiente es una conversación con Rodríguez acerca de las ventajas y desventajas de trabajar en una película que involucró rodar todos los días dentro de un centro comercial con actores que ocupaban el lugar de los animales CGI, y también lo que significa la película en tiempos de COVID.

Para empezar, ¿Podrías darme un pequeño resumen de la historia en “The One and Only Ivan”?

La historia está basada en un libro escrito por Katherine Applegate con el mismo título, basado en hechos reales.

Y sabes, sigue a un gorila llamado Iván que vive en un circo dentro de un centro comercial y forma parte del elenco. Y básicamente relata su historia como la estrella del show principal del circo, y a lo largo de la película él termina cuestionando su pasado, de dónde viene y descubriéndolo. Él experimenta un viaje de descubrimiento personal en el que deberá cumplir la promesa que le hizo a un elefante del show de proteger a un elefante bebé.

Y en toda esta travesía aprenderá quién es realmente y de dónde viene. Conocerá su pasado. Por lo tanto, el hermoso mensaje es una historia de descubrimiento personal, arte, amistad y esperanza. Pero yo creo que es algo en lo que todos nos podemos sentir relacionados ahora, en cuanto a sentirnos encerrados y tomarnos el tiempo de introspección.

¿Me puedes contar un poco de tu personaje George?

George es un muchacho que trabaja duro todos los días en el circo junto a Mack. [George] es muy leal con [él], se ocupa de todo, desde cuidar a los animales hasta limpiar, hasta ayudar a dirigir el show. Además tiene una hija, quién lo acompaña al trabajo y aparte tiene una esposa enferma en la casa.

Tú sabes, yo creo que es un tipo humilde que intenta mantener todo unido y hace todo lo que puede para poder mantener a su familia y para apoyar a Mack. Ya ha pasado mucho tiempo con Mack y sabes, no es el tipo de persona que busca atención pero siento que muchos dependen de él; el trabajo lo necesita y su familia lo necesita.

También creo que él es como una brújula moral que al final de la película tendrá que tomar una decisión difícil y lo que me encanta particularmente de él es que es un buen ejemplo para su hija y pienso que en el momento que ella le pide que tome la decisión difícil, hace lo correcto.

Has participado en muchos shows icónicos de drama y en películas fascinantes. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en una película como esta adaptación para niños y con un elenco tan diverso?

Ya sabes, lo que se me hizo muy especial, fue el mensaje en general. Aparte, la película tiene esa magia de Disney que te hace sentir bien por dentro. Es conmovedora. Y debo decir que el proceso de hacerla fue increíble.

Tuvimos un elenco increíble y básicamente todos vivimos en este circo durante todo el rodaje. Rodamos todo en el centro comercial y vivimos ahí. Esto es lo más interesante porque iba a trabajar al mismo lugar todos los días. Así que desarrollé una rutina, igual que George, de ir al circo y de ir a trabajar ahí. Esto fue un aspecto muy interesante.

Pero la vibra en general es muy positivo, alegre y creativo. Una parte de esto se debe a que [la directora] Thea Sharrock tiene una sensibilidad increíble y quería asegurarse que los tonos, los temas y los mensajes de esta película fueran puestos en práctica.

Pero, ya sabes, entró Bryan con su energía creativa, su entusiasmo, y sus ideas y empezamos a hablar sobre las escenas. Entró Arianna con su magia infantil, asombro, esperanza y optimismo sobre su propia energía. Y simplemente fue un ambiente maravilloso. Fue, ya sabes, muy creativo. Y simplemente pasamos el rato, ya sabes, en cuanto gritaran corte, simplemente nos quedamos ahí juntos y empezamos a hablar. Jugamos muchos juegos con Arianna, como “Yo Espía” y muchas cosas divertidas. Arianna y yo desarrollamos nuestro propio apretón de manos divertido. Y nos sentimos como una familia, ya sabes, realmente éramos una pequeña familia especial que rodaba en el centro comercial de Pinewood Studios en Londres. Fue extraño, pero muy especial.

Entonces, en cuanto al rodaje con el CGI, ¿Cómo fue comparado con el trabajo que hiciste en “Transformers: Revenge of the Fallen” para ti, cuál fue la diferencia?

Sí, lo genial fue, cómo ya habías dicho, que lo hice en un lugar dónde no había nada. Ya sabes, sólo es una pantalla verde. También lo hice en un lugar donde había un poste y una pelota de tenis y tienes que interactuar con el poste, lo que es muy raro.

Y en este caso, lo estupendo fue que de verdad había gente, que eran artistas muy talentosos. La persona que interpretó a Iván era Ben Bishop. Y Ben es un actor increíble. Me ayudó mucho el hecho de que había alguien ahí, interpretando el gorila, para interactuar, lo que me hizo sentir que sí, de verdad había un gorila ahí. Ya sabes, todo el tiempo te dabas cuenta que ahí había una cosa que vive y respira justo ahí en su hábitat.

También, con Ruby, el elefante bebé, hay otro doble maravilloso que se metía al pequeño traje de elefante de color verde bebé y empezaba a comportarse y a caminar como un elefante bebé.

Después de un rato, simplemente pensabas: “Sí, este es el elefante bebé.”

Ni siquiera lo cuestionabas y se sintió tan real que siempre cuando gritaban “corte” y la persona que interpretaba a Ruby se levantaba, nos espantamos y pensamos “espera, “¿Por qué éste elefante se levanta en sus patas traseras?” Ya sabes, estuvo genial que hubiera personas ahí que interpretaban a estos personajes con las que podíamos interactuar.

Gracias por tu tiempo Ramón. Una última pregunta. ¿Por qué recomendarías ver la película “The One and Only Ivan”?

Yo la recomendaría, especialmente en estos tiempos. Creo que cuando empezamos a rodar esta película, no sabíamos que pronto nos íbamos a encontrar en la situación, la que todos estamos viviendo

hoy en día, lo que significa estar en cuarentena la mayor parte del tiempo y nos tenemos que quedar en casa. E, irónicamente, yo creo podemos encontrar muchos paralelos con la historia de Iván, que está en el circo y poco a poquito va descubriendo su pasado y a dónde pertenece.

Creo que el país y mucha gente que está en su casa está pasando por algo muy parecido, es un momento de introspección, de reflexionar y de pasar tiempo con la familia, o a lo mejor también de crecer y desarrollarse. Por lo tanto, creo que el mensaje de la película es muy bonito y positivo y creo que nos podría beneficiar a todos en estos momentos. Pero también tiene algunos mensajes muy profundos que en estos momentos nos parecen más importantes por todo lo que estamos viviendo.

“The One and Only Ivan” se estrenará en exclusiva por Disney+ el 21 de Agosto del 2020.