Opinión: Los ingresos por impuestos al cannabis van a los presupuestos policiales, no a las comunidades

A medida que los gritos para “desbancar a la policía” resuenan en todo el país, las ciudades están buscando formas de transferir fondos de la policía a las comunidades. En California, los ingresos fiscales de la marihuana deberían ser un punto de entrada claro. Cuando los votantes legalizaron el cannabis en 2016, esperaban que los impuestos se invirtieran en comunidades que se vieron negativamente afectadas por la guerra contra las drogas. En cambio, un nuevo informe encuentra que estos ingresos realmente están financiando a la policía.

El informe, California Cannabis Tax Revenues: A Windfall for Law Enforcement or An Opportunity for Healing, creado por Youth Forward and Getting It Right from the Start, analiza 28 ciudades de California que recaudan ingresos fiscales relacionados con el cannabis. Resulta que desde el momento en que se aprobó la Proposición 64 hasta el año fiscal 2019-20, 23 de las 28 ciudades analizadas vieron aumentos de dos dígitos en la cantidad de dinero del fondo general que ingresó en sus presupuestos policiales. Ocho de las 28 ciudades vieron crecer sus presupuestos policiales en al menos un 25 por ciento. En general, el cambio promedio en los presupuestos policiales para estas 28 ciudades fue un aumento del 19 por ciento durante ese período de tres años.

Una razón para esto es que los ingresos recaudados por el cannabis en casi todas estas ciudades (la única excepción es Shasta Lake) se destinan al fondo general, donde la mayor parte del gasto se destina a los departamentos de policía. Otra razón es que varias ciudades están dirigiendo estos ingresos fiscales hacia unidades especiales centradas en la aplicación de cannabis, preparando el escenario para una guerra contra las drogas 2.0.

La policía ahora está comenzando a “tomar medidas enérgicas” contra los vendedores sin licencia, la mayoría de los cuales son personas de color. Por ejemplo, San Diego utiliza los ingresos por impuestos al cannabis para “hacer cumplir las leyes de marihuana” y “tomar medidas enérgicas contra los operadores ilegales”. Y Los Ángeles asigna millones de sus ingresos al fondo de horas extras de la policía para “investigar y hacer cumplir las leyes relativas a los negocios ilegales de cannabis” entre otras funciones de aplicación de la ley.

La trágica ironía de esto es que los ingresos por impuestos al cannabis ahora continúan con el patrón histórico de arrestos por delitos de drogas no violentos que han perjudicado desproporcionadamente a las comunidades de color durante décadas. En 2013, los negros fueron arrestados más del doble de veces que los blancos por delitos de cannabis, y en 2018 las personas de color representaban el 75 por ciento de los arrestos por cannabis. Aunque el consumo de marihuana es aproximadamente igual entre negros y blancos, los negros tienen casi 4 veces más probabilidades de ser arrestados por posesión de marihuana.

Necesitamos asegurarnos de que los ingresos por impuestos al cannabis se destinen a políticas, prácticas y servicios que reparen el daño en lugar de aumentarlo. Si bien el gobierno estatal ha invertido algunos ingresos por impuestos al cannabis en fondos para capacitación laboral, salud mental, servicios legales y otras necesidades de la comunidad, las ciudades pueden y deben hacerlo mejor. Los formuladores de políticas locales deben tomar las siguientes acciones:

Invierta los ingresos del cannabis en las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas. Los ingresos de la Proposición 64 deberían priorizar las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas, en particular las comunidades afroamericanas, así como las comunidades latinas e inmigrantes que han sufrido arrestos y condenas desproporcionadas por delitos relacionados con la marihuana y otros delitos relacionados con drogas. Durante décadas, este régimen de aplicación inequitativo condujo a las familias a la pobreza, separó a padres e hijos, y colocó enormes obstáculos para obtener empleo, obtener vivienda y buscar educación para aquellos con condenas por delitos graves de drogas, todo lo cual contribuye a las inequidades en la salud.

Financiar comunidades, no policías. Estas inversiones deben buscar mejorar la salud y el bienestar, reducir la inequidad y prevenir el riesgo o la probabilidad de experimentar abuso de sustancias y adicción. Por ejemplo, el Condado de Monterey usó sus ingresos de cannabis en 2019-20 para programas de educación e intervención de la primera infancia, un refugio para personas sin hogar y el programa Whole Person Care, que brinda servicios integrales de gestión de casos a las personas sin hogar o que tienen problemas de salud mental, trastornos por uso de sustancias o múltiples enfermedades crónicas.

Aumentar las oportunidades económicas para las comunidades negras y marrones. Muchas comunidades de color que han sido duramente afectadas por la guerra contra las drogas son el hogar de personas que luchan por obtener acceso a empleos debido a condenas previas por delitos de drogas. Los funcionarios locales deben ampliar los programas para ayudar a las personas con condenas anteriores a eliminar sus antecedentes penales. Las personas que tienen sus registros borrados pueden experimentar un aumento de hasta un 33 por ciento en su potencial de ingresos. Además, en el futuro, el estado debería priorizar estas comunidades en todas las oportunidades de licencias de cannabis.

A medida que nuestro país lidia con su historia de racismo, y especialmente su expresión en forma de violencia policial, no debemos rellenar los presupuestos policiales con los ingresos fiscales del cannabis. Esos fondos deben destinarse a la seguridad de la vivienda, capacitación laboral, programas de salud mental, desarrollo juvenil y otras políticas que crean verdadera salud y seguridad en las comunidades traumatizadas por la guerra racista contra las drogas.

Sarah-Michael Gaston es defensora de políticas en Youth Forward, que fue coautora del informe, California Cannabis Tax Revenues: A Windfall for Law Enforcement or An Opportunity for Healing.

Juliet Sims es directora asociada del programa en el Instituto de Prevención.