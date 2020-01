Medi-Cal se expande para adultos jóvenes indocumentados que califican

Featured Medi-Cal Expanding for Qualifying Undocumented Young Adults SACRAMENTO, Calif. – Beginning January 1, 2020, all low-income Californians younger than age 26 who meet the income requirements are able to sign up for health insurance under the Medi-Cal...

Health Nuevo programa funciona para mantener a las niñas fuera de la cárcel CONDADO DE SANTA CLARA, California – Un movimiento está en marcha para reducir el número de adolescentes tras las rejas a cero, liderado por una coalición de grupos de...

Featured New Program Works to Keep Girls Out of Jail SANTA CLARA COUNTY, Calif. — A movement is afoot to reduce the number of teenage girls behind bars to zero, led by a coalition of juvenile justice reform groups,...