Metro de la Ciudad de México funcionando como un reloj en su 50 aniversario

Featured LAS LECCIONES DE MARÍA A casi dos años del azote del poderoso y destructivo huracán María, que dejó un saldo de más de 5,700 muertos antes y después del paso de la tormenta...

world Mexico City Metro running like clockwork in its 50th year Mexico City – Instructions blasted over loudspeakers by the Collective Transport System (STC) – the Mexico City Metro – tell passengers not to get in the way of the...

Featured Deepfakes 2.0: The Sequel Is Even Scarier Late last year, I wrote about deepfakes and how for about 200,000 years, we have relied on our eyes and ears to separate truth from lies and fact from fiction. Even...