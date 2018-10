Eugenio Derbez: el cascanueces y los cuatro reinos

Derbez nos lleva dentro del mundo de magia, hielo, dulces y flores

Arturo Hilario

El Observador

Eugenio Derbez recientemente hablo con nosotros sobre su nueva película, el espectáculo de Disney titulada, “The Nutcracker and the Four Realms”. En esta película, basada en el cuento clásico que todavía se puede ver en teatros de ballet por todo el mundo en el tiempo de navidad, una muchacha llega a un mundo de flores, hielo, juguetes y magia.

Derbez protagoniza a Hawthorne, uno de los cuatro regentes de los cuatro reinos en el mundo de the Nutcracker. A siguiente, nos habla sobre como fue convertirse a Hawthorne, el rey de las flores, y como es diferente esta versión de la historia.

Para empezar quería saber, ¿que diferencias tiene esta historia comparada con la original?

Esta basada en la original, bueno la primera fue una versión de 1816, la escribió el señor Hoffmann, y luego vino la versión de Alejandro Dumas que fue la que se hizo mas famosa, que le pusieron la música de [Peter] Tchaikovsky y se hizo el ballet que todos conocemos. Y ahora Disney viene con esta, retomando la misma historia pero obviamente con una producción impactante, con unos giros que hacen que la historia sea mas moderna, mas fresca, y por su puesto con una producción que te repito es impactante. A nivel visual, es una película bellísima, vas a ver que linda están los escenarios, el vestuario, los efectos especiales. Es una película de Disney a todo lo que da, en todo su esplendor. Y te repito, tiene muchos toques modernos que hacen que la historia conecte con el publico actual.

Me puedes hablar sobre el personaje que interpretas en la película?

Mi personaje vive en este mundo paralelo al que llega Clara. Clara, su mama fallese y entonces anda en busca de una llave para descifrar un mensaje que le dejo su mama. Entonces llega a este mundo paralelo donde están estos cuatro reinos y somos cuatro reyes. Yo soy el rey del reino de las flores, me llamo Hawthorne, soy muy alegre, soy un poco, quizás un poco animado. Soy el mas optimista, el mas feliz, el mas inocente. Me encanta la fiesta, desde que llega Clara ya quiero organizar un baile – una recepción para recibirla como se merece. Y los otros reyes son Richard Grant, que es el rey del reino de hielo, Keira Knightley quien es la reina del reino del dulce y Helen Mirren que es la “Mother Ginger” y llega a estos reignos donde la recibimos y la ayudamos a tratar de encontrar esta llave.

Y como fue el proceso del maquilla para este rol? Por lo que hemos visto se ve muy detallado y complejo.

Sabes que, es maquillaje espectacular. De verdad es impresionante. Se tardaban en maquillarme dos horas y media. De pintarme artistas. Digo, tanto la diseñadora de vestuario como la diseñadora de maquillaje son ganadoras del Oscar. Entonces no te puedes imaginar yo tenia encima de mi todo los días a dos artistas pintándome la cara a mano con un pequeño pincel, pintándome cada flor, cada detalle del maquillaje, luego me ponían una barba, y luego le ponían unas flores que hacían a mano, ¡todos los días también! Era verdad un trabajo detallado, tan artístico que cuando me tenían que desmaquillar me dolía, en serio ¿Como van a desasir esta obra de arte? Pero bueno eran dos horas y media de maquillaje, y luego había que tirar todo a la basura en la noche. Y al día siguiente otra vez a empezar de cero. Pero el nivel de detalle que hay en el maquillaje y el vestuario también, es espectacular. Cada cosa esta echa con material de verdad. Esta bordada a mano, son vestuarios que son dignos de exhibirlos en un museo. Ya los verán en la película pero mi vestuario por ejemplo, y el del rey del reino del hielo, pesaban cerca de ocho o diez kilos, entre quince y veinte libras. Y no los tenían que quitar cada vez que hacían corte, llegaba alguien a quitarnos las y también las capas, para que no estuvieran tan pesados.

¿Y que tal los sets y lo que es animado por computadora?

Los sets, déjame decirte que si había mucho ‘blue screen’ pero no te creas, los palacios que tu vas a ver allí, yo me acuerdo que cerraron todos los estudios Pinewood alquilaron, Disney supongo rento todos los foros, eran como 10-12. Y en cada foro había un set diferente. Y eran unas escenagofrias espectaculares. Yo me acuerdo que estaba yo allí y decía, “esto es surreal, no puedo creer que habían metido estas columnas de mármol.” Y lo tocabas y, ¡no es mármol! Es madera, pero parecía, yo en vivo estando allí, juraba que los pisos y los pilares eran de marmol. Y no era una imitación – no se que material usan pero parece mármol. Entonces de verdad el nivel de detalle que hay en la escenagofria, y estando allí en persona y tocándolo, te das cuenta que son escenagofrias. Parecen real.

Estando allí con todo el maquillaje y vestuario medio pesado, se te hizo difícil, o divertido, o un poco de los dos, trabajar en esos sets y la experiencia?

Fíjate que era muy, muy divertido para mi por la experiencia de lo que cuento. Estaba yo asombrado me sentía como un niño en una juguetería. Estando trabajando en un set con todo esto, toda esta cantidad de producción espectacular, con estos actores. Trabajar a lado de Helen Mirren, de Keira Knightley, era espectacular. Y luego teníamos a la mejor bailarina del mundo, Misty Copeland, bailando ballet en unas de las escenas. Era para mi un agasajo. Sin embargo también debo decirte que era un poco pesado la filmación porque hacer una superproducción y cuidarla tanto, de repente una escena de dos hojas la hacían en cuatro días. Íbamos muy lento, como pedacito a pedacito y era un poco cansado. En lugar de hacer escenas completas hacíamos, no se, un pedacito de tres diálogos durante todo el día y luego al otro día otros tres diálogos, y luego otros cuatro, y así. Era muy, muy lento la filmación entonces era un poquito las dos partes. Por un lado espectacular, pero por otro lado era un poquito lento debido a la cantidad de detalles que estaban cuidando en la cámara.

Finalmente, (y muchas gracias por la entrevista), ¿porque recomiendas que la gente valla a ver a Disney’s “The Nutcracker and the Four Realms”?

Pues mira primero porque cualquier proyecto de Disney es verdaderamente una joya. Yo creo que no hay mejor manera de entretenerte y de divertir a tus hijos que llevándolos a ver una película de Disney que cumple con todos los estándares de calidad a todos niveles. A nivel de producción, a nivel de historia, es una película que entretiene no solo a los niños sino también a los adultos. Tiene emoción, tiene suspenso, tiene todo. Como todas las películas de Disney son películas de todo. Y de verdad es una belleza de película. Y se van a divertir, con toda la familia y es muy difícil encontrar en los cines ahora proyectos donde puedes llevar a todo la familia, y este es uno de ellos. Puedes llevar a todos los niños, hasta los abuelitos, y todo mundo se va a divertir.

Disney’s “The Nutcracker and the Four Realms” sale en cines noviembre 2.