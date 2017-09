¿Porqué tanto racismo y discriminación?

Mario Jiménez Castillo

El Observador

Con mucha preocupación estamos observando como el gobierno de este país, está atacando de manera directa a nuestra comunidad latina. La cancelación del programa DACA y una serie de medidas anti inmigrantes se están haciendo sentir en todo el país. Se ha olvidado por completo que esta nación está formada por inmigrantes, ¿No es Estados Unidos supuestamente la nación más avanzada del mundo? Parece que no lo es, desde la elección presidencial del año pasado, esta nación ha retrocedido por lo menos 100 años, grupos como el ku klux klan y otros grupos racistas, se están haciendo presentes en todo el país, repartiendo veneno y mensajes de odio contra las minorías, especialmente en contra de latinos, afroamericanos y otras minorías. Qué triste todo esto que está ocurriendo, retornamos a la época de Hitler, se siente un ambiente muy tenso en todo el país, un ambiente de racismo, de intolerancia y discriminación. Quizá un poco de la culpa sea nuestra pues es un secreto a voces que nosotros los latinos no somos unidos, existe discriminación entre nosotros mismos, algo muy lamentable, tal vez, ésta sea la mejor ocasión para dejar en el pasado nuestras pequeñas diferencias y unirnos como raza para hacerle frente “unidos”, a toda esta avalancha de racismo que estamos sufriendo. Es en verdad una catástrofe, el mundo está siendo gobernado por monstruos, Korea del Norte, Venezuela y Estados Unidos, por ejemplo. Esta columna que escribo semanalmente trata temas mayormente espirituales, de astrología y especialmente de presagios y predicciones. Por más de veinte años he venido estudiando las profecías y el significado de fenómenos astronómicos, y tengo que confesar que tengo temor a lo que pueda ocurrir en el futuro cercano, especialmente en cuanto a desastres naturales y a la política mundial. El eclipse de hace unas semanas, el cuál pudo observarse de costa a costa en este país, trajo un mensaje, se avecinan tiempos difíciles, puede que ocurran muchos hechos violentos, ataques terroristas, temblores de tierra, y crímenes de odio racial. Ya Houston, padeció la furia de un huracán y otros dos huracanas están por llegar a la costa este del país. Y por si fuera poco, el mandatario de Korea del Norte ha amanazado con lanzar un misil intercontinental que podría causar un daño catastrófico en la costa oeste de Estados Unidos. No es un secreto que esta nación tiene muchos enemigos en el mundo, como ejemplo, la mayoría de naciones islámicas, sólo por mencionar algunos, pero la lista es bastante extensa. Estados Unidos necesita un líder que unifique a su país en una sola nación, pero estamos siendo gobernados por seres que no entienden el verdadero peligro que corre este país, muchos países podrían unirse y hacernos la guerra, este país no es invencible, es bastante vulnerable. Todas las potencias del pasado fueron practicamente aniquiladas de una día para otro, y Estados Unidos no es omnipotente. Ojalá este gobierno se enfoque en los verdaderos peligros y amenzas que existen en su contra y no sigan dividiendo al país y atacando cruelmente a gente inocente como los dreamers y los inmigrantes de origen hispano. Es hora que nos vean a los hispanos y a Latinoamérica como países amigos y aliados ¡Ya basta de tanta discriminación en nuestra contra! No es justo.