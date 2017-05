BEATRIZ AT DINNER

Género: Comedia dramática

Fecha de Estreno: 9 de junio de 2017

Director: Miguel Arteta

Guionista: Mike White

Productores: Aaron L. Gilbert, Pamela Koffler, David Hinojosa, y Christine Vachon

Protagonizada por: Salma Hayek, John Lithgow, Connie Britton, Jay Duplass, Amy Landecker, Chloë Sevigny, David Warshofsky, John Early

Distribuidor: Roadside Attractions

Duración: 77 minutos

Clasificada: Sin clasificar aún

Español:

Beatriz (Salma Hayek), una inmigrante de un pueblo pobre de México, recurre a su bondad innata para construir una carrera en Los Ángeles como profesional de la salud espiritual. Doug Strutt (John Lithgow) es un agente inmobiliario implacable, autosatisfecho y billonario. Cuando estas dos visiones encontradas se conocen en una cena, los mundos de ambos chocarán y ninguno de ellos volverá a ser el mismo.

Genre: Dramatic Comedy

Release date: June 9, 2017

Director: Miguel Arteta

Writer: Mike White

Producers: Aaron L. Gilbert, Pamela Koffler, David Hinojosa, Christine Vachon

Starring: Salma Hayek, John Lithgow, Connie Britton, Jay Duplass, Amy Landecker, Chloë Sevigny, David Warshofsky, John Early

Distributor: Roadside Attractions

Running time: 77 minutes

Rating: Not yet rated

English:

Beatriz (Salma Hayek), an immigrant from a poor town in Mexico, has drawn on her innate kindness to build a career as a spiritual health practitioner in Los Angeles. Doug Strutt (John Lithgow) is a cutthroat, self-satisfied billionaire real estate developer. When these two opposites meet at a dinner party, their worlds collide and neither will ever be the same.