El Programa de la College Corps de California echa una mano a estudiantes y al estado

Education California’s College Corps Program a Leg up for Students and the State A pioneering program for college students in California took another step forward last week when Governor Gavin Newsom swore in over 3200 fellows as the latest cohort in the...

Education CA Nuevas leyes intentan mejorar tasas de graduación universitaria El último día para firmar proyectos de ley en esta sesión legislativa, el gobernador Gavin Newsom aprobó una serie de medidas para mejorar las tasas de graduación universitaria, en particular...

Education New CA Laws Aim to Improve College Graduation Rates On the last day to sign bills this legislative session, Gov Gavin Newsom approved a slew of measures to improve college graduation rates, particularly for students from low-income communities....