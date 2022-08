Preguntas y respuestas: Nathalie Emmanuel y The Invitation

Arturo Hilario

El Observador

En los últimos años, la actriz Nathalie Emmanuel ha visto a los grandes Dragones Westeros en Juego de Tronos como Missandei, la ayudante favorita de los fans de Daenerys Targaryen, y ha proporcionado la magia tecnológica a Dominic Toretto y al equipo como Ramsey en las tres últimas películas de éxito de Fast and the Furious.

Ahora Emmanuel tiene la oportunidad de brillar como protagonista de una historia gótica de intrigas, vampiros y bodas que salen mal. The Invitation se estrena esta semana e invita al público a un viaje a una remota finca británica para ser testigo del drama y el horror que hay detrás de una familia muy unida que no es lo que parece.

En la película, el personaje de Emmanuel, Evie, se somete a una prueba de ADN que le lleva a descubrir que tiene raíces en Inglaterra, en una antigua familia de dinero. Uno de sus primos perdidos le envía un mensaje a través de la aplicación de ADN, pidiéndole que se ponga al día, y más tarde se reúne con ellos en persona para invitarla personalmente a una especie de reunión familiar, una boda “para las edades” en Inglaterra.

Lo que sigue es que Evie intenta adaptarse a sus parientes recién conocidos en los días previos a la gran boda, y cómo sus crecientes sentimientos de alienación y sospecha son una señal de advertencia de los secretos que se guardan tras las puertas cerradas de la finca.

Recientemente, Emmanuel tuvo la amabilidad de hablar sobre la película, y en la siguiente entrevista desglosa cómo aprendió a crear cerámica con un famoso artista londinense de su calle, por qué es fan de las películas de terror y lo que le sorprendió descubrir en los resultados de las pruebas de ADN familiares.

Para empezar, me gustaría saber si ¿Tú o alguien de tu familia se ha sometido a una prueba de ADN? Y si es así, ¿han descubierto algo interesante con ello?

Sí, alguien de mi familia se hizo una prueba de ADN. No lo he hecho personalmente, pero era alguien que estaba estrechamente relacionado, así que mucho de ello se aplicaba a mí. Y fue realmente interesante. Aprendimos mucho, porque mi familia tiene ascendencia a través del Caribe, a través de las Indias Occidentales, y a través de Santa Lucía y Dominica, y estábamos aprendiendo acerca de nuestra historia antes de Dominica, como, donde nuestra ascendencia vino de la costa oeste de África.

Así que está la historia de la gente esclavizada que fue traída. Y supongo que para muchas antiguas colonias, a menudo reclamamos nuestra isla, pero obviamente hay toda una historia antes de eso. Así que tuvimos que aprender un poco sobre qué parte de África era nuestra ascendencia, lo que fue realmente sorprendente y surrealista.

¿Cómo fue el rodaje de este sombrío thriller gótico en esta finca?

Los exteriores de la casa, localizada a un par de horas de Budapest, era una casa increíble. La mayoría de los decorados interiores se construyeron, pero luego tuvimos una especie de sótanos subterráneos y también la escena de la cena de ensayo que se filmó en la casa. Pero utilizamos muchos de los exteriores. Y, sí, es una casa impresionante, pero también tiene una especie de presencia ominosa, también. Así que es como otro personaje de la película.

¿Eres fan de las películas de terror/thriller en general?

Sí, lo soy. Soy una gran admiradora del tipo de narración llena de suspenso y de combustión lenta. Creo que es una forma divertida e inteligente de contar una historia. Y, ya sabes, estás tan comprometido porque estás, como, tratando de averiguar dónde va a venir el susto o de dónde va a venir el peligro. Me encanta ese tipo de naturaleza interactiva.

Y siempre es genial ver cosas así con un grupo porque, ves, algunas personas son como, “oh, no, va a ser ese tipo”, y no es ese tipo, o “algo va a saltar de ahí”, y es como, no la cosa que crees que va a ser. Y me encanta eso, experimentar la paranoia de todos como un colectivo. Es muy divertido.

¿Puedes hablarme un poco de tu personaje de Evie y de la situación en la que se encuentra al principio de la película, que la impulsa a poner en marcha la historia?

Cuando conocemos a Evie, es una artista en apuros en Nueva York. No es de Nueva York. Está allí por su cuenta, realmente. Ha perdido recientemente a su madre en una larga batalla contra el cáncer, así que todavía está de duelo. Perdió a su padre cuando era joven. Ella solo está sobreviviendo, está muy, muy sola. Tiene a su amiga, su mejor amiga, pero en realidad, anhela tener contactos.

Así que ella anhela algo. Está buscando una red de apoyo, una comunidad, y realmente no tiene esa red de apoyo familiar. Y cuando tiró los dados para decir: “Voy a hacer esta prueba de ADN que me dieron al azar en una bolsa de regalos”, resultó ser más de lo que pensaba. Ella no lo esperaba. Y entonces ella tiene esta especie de dilema de, “¿Debo ir?, ¿Debo explorar esto o no?”

Pero creo que donde está, está muy triste, muy sola, y Oliver, su especie de primo perdido, se lo pone muy fácil y tan cálido y encantador y acogedor. Y eso es todo lo que ella necesitaba en ese momento.

Y, en cierto modo, se aprovechan de su vulnerabilidad en esta obra, lo que la empuja a ponerse en la situación que acaba saliendo terriblemente mal.

¿Y tuviste alguna inspiración que te ayudó a formar la representación que terminaste teniendo para tu personaje?

¿Tuve alguna inspiración? Lo primero fue decir: “Necesito saber de qué se trata esto de la cerámica”. [Los que] van y lo hacen con éxito y lo hacen bien, es mucha dedicación. Es una forma de arte muy dura, me pareció increíblemente frustrante. Así que el hecho de que alguien lo haga tan bien como Evie y tenga tanto talento como ella, es una verdadera apreciación de la forma de arte, sin duda.

Y otras inspiraciones para el papel, definitivamente escuché algunos podcasts sobre el tipo de arte negro americano, y aprendí sobre el tipo de historia de algunos de ellos y el legado de las mujeres en el mundo del arte. Y ella es en gran medida como parte de una familia artística. Y en términos de lo que me inspiró y me ayudó a crearla, definitivamente encontré piezas de arte e imágenes que puse en collages. Tenía un libro de collages sobre su familia y sobre las cosas que le gustaban, su mundo artístico, dónde vivía, y cosas para formar el personaje en mi mente antes de conocerla.

Y, sí, el tipo de legado de, como, madres y abuelas y femenino, supongo, divino femenino, tenía un montón de imágenes alrededor de eso.

Eso es maravilloso. ¿Llegaste a hornear alguna pieza de cerámica tú misma?

Sí, tuve clases durante un tiempo. Tuve un maravilloso profesor en Londres llamado Ronaldo Wiltshire. Estaba en un programa llamado The Great Pottery Throw Down. ¿Sabes qué? Jess, el director, me envió un artículo sobre ceramistas negros en Londres. Y vi su nombre, y pensé, “¿Sabes qué? Quiero averiguar si da clases”.

Y resultó que su estudio estaba a seis minutos a pie de mi casa, y fue tan extraño. Y cuando me enviaron la información sobre dónde estaba, me dijeron: “Oh, debe ser por eso que te pusiste en contacto con él”. Y yo dije, “No, no sabía dónde estaba”.

Cuando recibí la información sobre el lugar al que tenía que ir para mi clase, estaba a seis minutos a pie de mi casa, y me pareció tan bien. Y yo estaba como, “Oh, Dios mío. Esto es increíble”. Y era un profesor brillante. Y realmente hice algunas piezas. De hecho, hice algunos tazones, que están en mi mesa de la cocina ahora, y uno de los cuales guardo mis llaves, y otro pongo mis joyas a veces cuando me estoy lavando las manos o lo que sea.

Así que, sí, tengo un par de cosas. No son muy buenas, pero son mías y estoy orgullosa de ellas.

Bueno, muchas gracias, Natalie. Aprecio mucho la plática. Última pregunta, ¿Qué esperas que la gente se lleve después de ver La invitación?

Bueno, espero que se diviertan. Espero que sea como el miedo de una manera divertida. Creo que es una buena película para ver con tus amigos, pero espero que la gente se lleve lo que creo que es el viaje de Evie, que la fuerza que quizás no sepas que existe dentro de ti, está ahí. Puedes encontrarla, puedes acceder a ella y me encanta eso de ella y de esta historia. Y quizás no debas visitar a personas que no conoces. Y si lo haces, ¿Tal vez llevar a un amigo o dos?

Sí, deja caer el pin para que la gente sepa dónde estás.

Sí, sólo, ya sabes, no hagas eso. No vayas a una boda de destino por tu cuenta.