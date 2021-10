Q&A con Rick Negron de “Hamilton”: Detrás de la Corona del “Primer Rey Puertorriqueño”

Arturo Hilario

El Observador

Rick Negron es un artista puertorriqueño con múltiples talentos que ha estado involucrado en algunos de los espectáculos más adorados y populares a lo largo de su carrera de 25 años en Broadway, y su carrera en el escenario en general se remonta a los diez años de edad. Fue en Puerto Rico, impulsado por su madre y maestra de teatro, donde Negron se interesó por primera vez en las artes, y finalmente terminó bailando junto con Íconos del entretenimiento puertorriqueño como Iris Chacón.

Ahora, después de construir su carrera en Broadway, Negron está en la Costa Oeste asumiendo uno de sus papeles más interesantes hasta la fecha, un rey que pierde el Nuevo Mundo ante los Padres Fundadores del futuro Estados Unidos. O mejor conocido en la historia como el rey Jorge III, el pseudo villano de “Hamilton” de Lin-Manuel Miranda.

La siguiente es una conversación con Negron sobre sus experiencias trabajando en las artes escénicas, la diversidad que ha surgido en Broadway a lo largo de los años y cómo es convertirse en el primer rey puertorriqueño de “Hamilton”.

Hola Rick, para empezar, quería preguntarte si ¿Podrías hablar un poco sobre tu experiencia con las artes escénicas y tu camino hacia el escenario?

Bueno, nací y crecí en Puerto Rico, mi madre es una irlandesa estadounidense de Ohio, pero su padre estaba estacionado en Puerto Rico. Él estaba en el ejército y ella terminó yendo a Puerto Rico en los años cincuenta y asistiendo a la Universidad allá, se enamoró de la isla, terminó casándose con mi padre puertorriqueño y tuvieron una familia allá. Ella dio clases en la escuela, fue la maestra de teatro en la escuela en Puerto Rico. Así que básicamente ella fue la que me metió el bicho del teatro.

A los diez años, comencé a hacer teatro comunitario, cuando estaba en la secundaria, participaba en todos los espectáculos escolares y hacía teatro comunitario. Empecé a bailar de manera profesional para la televisión local en San Juan. En uno de los musicales que había hecho en el teatro comunitario, conocí a una coreógrafa que tenía una escuela de baile y ella hizo que me interesara en el baile. Antes de darme cuenta, estaba bailando en la televisión con gente como Iris Chacón, Nydia Caro, estrellas de la televisión puertorriqueña de los años 70 y 80, lo que te permite saber que ¡Ya llevo mucho tiempo en el negocio!

Me gradué de la escuela secundaria en Puerto Rico, decidí ir a la universidad en Nueva York. Fui a una universidad de artes liberales en las afueras de la ciudad de Nueva York. Es una escuela pequeña llamada Sarah Lawrence, que tenía un gran programa de teatro, baile y música. Y luego, cuando me gradué de la universidad, pensé que quería ser bailarín profesional porque me prepararon para las compañías de baile.

Entonces tuve una beca en Bailey y luego bailé brevemente como aprendiz con la Paul Taylor Dance Company. Pero me di cuenta de que ese no era realmente mi sueño. Era una especie de sueño de mis profesores de baile de la universidad. Mi sueño era estar en Broadway.

Así que cambié y empecé a ir a audiciones para cosas de Broadway. Y en poco tiempo hice un espectáculo Off Broadway. Y luego obtuve mi Union card. Creo que el primer espectáculo de Broadway que obtuve fue un espectáculo llamado “Leader of the Pack” y fue en 1985. La coreografía fue dirigida por Michael Peters, quien coreografió “Beat It” y “Bad”, los videos de Michael Jackson. Y estaba de moda en esos días porque esos videos eran muy populares. Este espectáculo no fue muy exitoso, pero fue mi primer espectáculo de Broadway. Hice una gira nacional de “West Side Story” y ¿Adivinen qué? ¡Contrataron al puertorriqueño para interpretar a un Jet!

Pasé demasiados años como bailarín en Broadway y luego hice algunos papeles principales en “West Side Story” y luego me mudé a Los Ángeles y pensé: “Quiero hacer papeles principales”.

¿Cómo llegó “Hamilton” a tu vida y cómo terminaste consiguiendo el papel del rey Jorge III?

Un viejo amigo bailarín de los ochenta que ahora es un gran director coreógrafo, se llama Sergio Trujillo, colombiano…me llamó en el 2005 y dijo, “”Estoy haciendo este taller de este pequeño musical llamado ‘In The Heights’ y creo que serías el adecuado para el padre”. Y dije: “Está bien, sabes que está en Connecticut, yo vivo en Los Ángeles”. Y un taller significa que no paga dinero. Él dijo, “Sí, pero necesitas escuchar la música”. Le dije: “Está bien, envíame el CD”. Me lo envió. En el momento en que escuché “In The Heights” de Lin-Manuel por primera vez, dije: “Tengo que hacer esto. ¡No me importa si le tengo que pagar!”

Así que hice un taller de In The Heights en el 2005, y conocí a toda la pandilla que, como saben, más tarde hicieron “Hamilton”. No pude empezar el papel en Broadway que fue mi amigo Carlos Gómez, [quien] tuvo que dejar “In The Heights” en Broadway unos nueve o diez meses después, había perdido su voz. Tenía problemas vocales. Reemplacé a Carlos e interpreté el papel del padre en Broadway durante dos años. Y pude presentarme en Puerto Rico con la gira nacional, lo que fue un verdadero sueño para mí volver a casa.

Cortemos al éxito de Lin y yo me hice muy amigo de él y Thomas Kail, nuestro director y también de Alex Lacamoire, el director musical e incluso Andy Blankenbuehler, que hizo “In The Heights” y “Hamilton”. Él y yo hicimos “West Side Story” hace muchos años como bailarín, así que somos viejos amigos. Y cuando “Hamilton” se convirtió en un gran éxito, le envié un mensaje de texto a Lin-Manuel y dije: Me gustaría participar en una de tus giras nacionales o de cualquier forma que pueda. Y obviamente, el único papel que es muy adecuado para mí es el de Rey, porque todos los demás son mucho más jóvenes“. Y a su favor dijo: “Bueno, tienes al Rey y a George Washington. Esos son los dos tipos mayores del show”.

Y yo dije, absolutamente. Así que me enviaron el material, hice una audición y no recibí ninguna respuesta. Sacaron dos giras nacionales y el casting dijo, “Bueno, había otros chicos que estaban en el proceso en la fila, suplentes de la producción original en Broadway que querían hacer las giras “. Y dije: “Entiendo que soy el hombre nuevo en este grupo particular”. Y afortunadamente, no obtuve las otras dos giras nacionales porque cuando esta gira particular se armó y finalmente la obtuve, fue la que abrió en Puerto Rico con Lin-Manuel volviendo al papel de Hamilton.

Y no pudo haber sido un mejor momento para mí. Regresar a Puerto Rico, actuar en el teatro que está a cuatro cuadras del hospital en el que nací [y] a seis cuadras de la casa que construyó mi abuelo, en la que crecí. Tanta historia y emociones y estar de regresó allá haciendo ese papel en ese programa, el Rey, fue solo un sueño hecho realidad. Obtuve mucha prensa gracias a Lin. Realmente me empujó hacia adelante, diciendo: “Oye, este es nuestro primer Rey puertorriqueño”. Él se inventó esa frase, y esa es mi cuenta de Instagram @ 1stpuertoricanking. Lo empecé solo por “Hamilton”, y eso es un homenaje a Lin dándome el apodo.

Y entonces, he estado “montando la ola” después de Puerto Rico. Estuvimos allá por un mes. Recaudamos alrededor de $15 millones para la educación artística en Puerto Rico, gracias a la Fundación Flamboyán de Lin-Manuel.

Además, no había estado en casa desde los huracanes. Fue un año y medio después del huracán, y todavía había lonas azules en los techos de algunas personas y edificios abandonados. San Juan estaba mejorando, ya sabes, los negocios estaban volviendo. Pero cada vez que manejo al campo, los lugares todavía están pasando apuros y eso realmente me conmovió. Hice algunas cosas desde lejos, envié cosas y trabaje como voluntario con algunas organizaciones para ayudar después de Maria, estar en el terreno y ver de primera mano, incluso un año y medio después, es triste, por decir lo menos.

Quería preguntarle sobre tu personaje de King George III, y si puedes dar una perspectiva de lo que implica ese papel dentro de “Hamilton”, así como cómo te preparas para meterte en la mentalidad de ese personaje.

De hecho, pude ver a Jonathan Groff interpretar el papel en Broadway. Por casualidad estuve en Nueva York durante las vistas previas antes de que abrieran, y como soy de la familia y conozco a todos los involucrados, conseguí boletos y mi esposa y yo vimos el espectáculo, y pensé que era fantástico. Realmente un talento increíble. Y pensé, qué gran interpretación de ese personaje, haciéndolo tan presumido y casi al borde de la locura. Pero luego, cuando me entregaron el papel, pensé: Voy a hacer una investigación seria e intentar de llegar al fondo de quién era realmente este tipo.

Y lo hice. Y lo que descubrí fue que el rey Jorge es terriblemente incomprendido. Fue un muy buen rey. Probablemente estuvo más involucrado que cualquier rey antes que él en la política y era amado por los británicos, sus electores, sus súbditos. Era frugal, era inteligente, puso en marcha la Biblioteca del Rey. Estudió ciencias, se interesó por a la agricultura, se le conocía como el “Farmer King”. Era leal a su esposa, tuvieron doce hijos, nunca tuvo amantes, la familia comió sobras, lo que apunta a su frugalidad, realmente no empezó a perder la cabeza, tenía una enfermedad, porphyria, creo que es lo que algunos historiadores piensan que tenía. Pero realmente no comenzó a perderla hasta después del estrés de perder las colonias. Y cuando leí todo eso, pensé “No podemos convertir a este tipo en un tipo bidimensional”.

Esa es la solución más fácil, convertirlo en un déspota o dictador o lo que sea. Así que indagué profundamente y comencé desde un pequeño núcleo de verdad con él. Recuerdo que cuando comenzaron los ensayos, nuestro director asociado, Patrick Vassel, dijo: ” Ya sabes Rick, la mayoría de la gente entra y tiene este extravagante enfrentamiento más grande que la vida con él, y tenemos que emparejarlos. Tú estás llegando con algo súper real y súper pequeño, y tenemos que hacerte crecer”.

Y dije, “Bueno, así es como me gusta trabajar. Me gusta trabajar desde el núcleo de la verdad y luego expandirme y construir sobre eso, como laca, simplemente sigues poniendo capas y capas. Y así, cuando fui entrevistado en Puerto Rico por The New Yorker Magazine, uno de los mayores cumplidos fue: “Lo interpreta con un toque Trumpiano”, lo cual es genial porque realmente quería mostrar no solo indicaciones de locura, sino que también quería mostrar alusiones de peligro.

Este tipo con un movimiento de un dedo puede diezmar a toda una población. Pero también quería mostrar un poco de empatía, un poco de inteligencia, no solo un loco lunático.

Creo que traigo todas esas cosas al papel, y me divierto mucho tratando de remodelarlo cada vez que salgo al escenario y encuentro cosas nuevas y sigo ajustando al personaje para encontrar cosas nuevas. He estado haciendo esto durante aproximadamente un año y medio o más, y todavía me divierto mucho y, literalmente, solo está en el escenario durante unos diez minutos.

Pero esa primera canción es tan conocida y amada, y es una canción realmente maravillosa. Sus otras dos canciones básicamente son la misma melodía, pero letras diferentes, pero definitivamente tiene un arco, lo cual es genial. Empieza en un lugar, “Soy el Rey y no puedes dejarme” y básicamente es él diciendo que “Esta no puede ser una canción de ruptura porque soy el Rey”. Hasta el final, cuando perdió las colonias y está asombrado por lo que está sucediendo, la gente que deja su cargo y los nuevos presidentes.

Y luego me divierto con él al final porque creo que al final, se está divirtiendo tanto que realmente ves que la locura comienza a aparecer, y eso es muy divertido.

¿Cómo fue formar parte de esta producción de gran prestigio que es predominantemente de gente de color?

Bueno, cuando piensas en el teatro musical, piensas en estos espectáculos que están algo adelantados a su tiempo. Grandes cambios sísmicos en cómo se hace el teatro musical, los éxitos masivos que han cambiado el teatro musical. Y hay un montón ahí fuera. “West Side Story” fue así. Nadie había visto nunca un espectáculo con música de jazz con un trombón en el foso.

De hecho, el año en que salió “West Side Story”, “The Music Man”, ganó el premio al mejor musical, “West Side Story” recibió críticas mixtas. Fue mal entendido. La gente simplemente no se dio cuenta, “¿Por qué estamos viendo un programa sobre pandillas? No podemos relacionarnos con él”.

La intelectualidad de Nueva York simplemente no podía relacionarse con él. Ahora que sale la película de Spielberg, la obra perdura, y creo que “Hamilton” es así. Es uno de esos grandes y monumentales cambios en la forma en que se piensa el teatro musical, no solo con el hip-hop, pero también la forma brillante en la que se cuenta la historia a través de la lente de un elenco multirracial. Creo que es uno de los trazos brillantes del espectáculo.

Ninguno de los papeles es específico. Hemos tenido reyes asiáticos, reyes negros. En este momento, tenemos un Burr asiático en Broadway. Entonces, para mí, es un cambio enorme porque habíamos estado subrepresentados como Matthew Lopez, quien acaba de ganar el premio Tony por la dramaturgia en Broadway, mencionó en su discurso de aceptación: “Somos el 19% de la población, pero estamos representados al 2% en Broadway”. Y eso es cierto para los afroamericanos y asiáticoamericanos.

Entonces, para tener un programa que defienda ese talento y la forma en que lo hace el programa, hay siete compañías en todo el mundo actualmente, por lo que hay muchos empleos para los no blancos, ¡pero también los caucásicos no se quedan fuera de la mezcla! Tenemos muchos actores, cantantes y bailarines caucásicos en el programa. Solo hay más oportunidades para nosotros donde había poco [antes].

Soy como dicen los mexicanos, un poco ‘güerito’ por mi mamá, entonces puedo jugar tanto a jets como a Sharks, pero para los que visiblemente no caben en ambas cajas, esta es una oportunidad increíble de ser visto.

En general, ¿qué esperas que la gente aprenda de tu versión de King George y tu actuación en Hamilton?

Bueno, por mucho que me gustaría que encontraran un poco más de compasión por él, no está muy presente en el material, aunque intenté darle un poco de humanidad. Pero lo que espero que el público se lleve es una mejor comprensión de cuáles son las dinámicas de poder, qué eran en ese entonces y qué son ahora. Entonces, comprender nuestro pasado y cómo se formó este país y los sacrificios que hicieron los padres fundadores para crear una Unión más perfecta, para alejarse de la tiranía y alejarse del fascismo y todas esas cosas.

Creo que, en todo caso, espero que la gente se vaya con una mejor comprensión de lo que hace grande a Estados Unidos. Y no es ninguna de las cosas que todo el mundo piensa a la primera. Realmente lo que nos hace grandes es nuestra capacidad para ver a todos en el mundo como iguales y tener compasión y empatía por todos. Somos una colección de historias de todo el mundo.

De eso se trata Estados Unidos. Somos una colección de inmigrantes. Hacemos el trabajo. Todos aquí son inmigrantes. Perdón, los únicos que pueden decir que son “verdaderos estadounidenses” son los nativos americanos, y tienen su propia historia. Tienen su propio interés personal en este país. Y con razón.

Creo que simplemente tener una mejor comprensión de lo que hizo este hermoso experimento y las fuerzas que estuvieron involucradas. Creo que es el mejor regalo que podría dar a los miembros de la audiencia y, por supuesto, van a estar entretenidos. Por casi tres horas. Puedes olvidarte de la pandemia. Puedes olvidarte de todos los problemas en casa. Puedes simplemente sumergirte en este mundo y dejar que te lleven de viaje. Es genial.