Lin-Manuel Miranda: “En el Barrio” Y Hacer que las Voces Latinas Sean Escuchadas

Arturo Hilario

El Observador

Para introducir el musical “En el Barrio” sería factual declarar que posee varios Premios Tony y un Grammy en la bolsa, así como un gran reconocimiento universal por su historia que explora una comunidad en el barrio “Washington Heights” de la ciudad de Nueva York.

Programada para entrar al mundo de las películas con su anticipado estreno de su adaptación al filme el 10 de Junio en cines y HBO Max, sería prudente agregar a los hechos, que el poder cultural de su historia, sus personajes y su latinidad, son cosas que, lentas pero seguras, le permitieron a la cara del musical, Lin-Manuel Miranda, convertirse en una superestrella en música, teatro y filme.

Al hacer eso, él y la escritora del libro “En el Barrio” Quiara Alegría Hudes también trajeron a la luz del zeitgeist cultural las memorias y narrativa de los latinos, sus batallas y emociones son ahora historias de alto presupuesto. Ya no son sólo narcotraficantes y tropas de mujeres atractivas – son ahora historias reales, apasionadas, devastadoras y llenas de alegría, como nuestra cultura.

Recientemente tuve la oportunidad de charlar con Lin-Manuel Miranda a través de Zoom, acerca de su nuevo lanzamiento y en la conversación, encontrarás anécdotas increíbles, desde su experiencia locamente enamorado a los 20 años, hasta darse cuenta unos años después, de que ayudó a normalizar a los Latinos y las historias latinas en Broadway.

Si hay una pista en la entrevista es esta: a través de sus esfuerzos, Miranda ha cultivado no sólo la música y la temática de “En el Barrio” pero también la cultura latina para las masas en una forma pegajosa, realista y profunda.

Para comenzar me gustaría saber ¿Cómo fue para ti esta experiencia, de llevar tu producción teatral a la pantalla?

Me tomó cerca de 11 años, Arturo. Fue un proceso largo y de nuevo, fue un poco de balbuceo, sabes, quiero decir como un paso para adelante y dos para atrás. El milagro y la parte complicada fue de hecho, llevar una historia de latinos a los escenarios de Broadway con un equipo creativo latino y estrellas latinas, contando nuestras historias. Esa fue la parte difícil. Y recuerdo pensar ¿De verdad podríamos realizar una película con un espíritu similar?

Así que le dimos la vuelta Hollywoodense. Es muy cliché. Y estoy seguro que antes has escuchado versiones de ésta historia, el correr hacia una pared, la pared auto perpetua de “Bueno, no hay ninguna estrella latina”. Esa fue la línea en 2009, 2010. Y recuerdo pensar, “Bueno, si no haces ninguna película con estrellas latinas, ¡Nunca sucederá!” Es un ciclo auto perpetuo, pero el resumen es que esa versión de la película nunca se realizó y rebotó por todos lados.

Hasta que Quiara Alegría Hudes escribió un guion brillante que realmente reconstruyó el show en una forma inteligente que capturó el espíritu del mismo, y de verdad esa sensación de comunidad. Y luego encontramos un director que tuvo una gran visión de la película y también tenía, no por nada, un tremendo record de crear estrellas.

Hizo algo de lo que sueñas con “Locamente Millonarios” – creó un camino donde no lo había. Hizo una gran película de Hollywood protagonizada por Asiáticos y Asiáticos Americanos, algunos ya conocidos y otros no. Pero ahora, Henry Golding y Gemma Chan pueden protagonizar cualquier película. Y fue justo lo que necesitábamos y lo que nos hacía falta en aquella primera ronda de “En el Barrio”.

Así que atacamos a “En el Barrio” con un espíritu similar. Dijimos, en primera, de verdad queremos grabar en locación, lo cual es más caro, pero no hay ningún otro barrio que sea como nuestro barrio, con edificios construidos antes de la guerra, rodeando una maldita montaña, porque somos el punto más alto de Manhattan. Así que están curveados y raros, y los paisajes que simplemente no puedes recrear en un set. Y John soñó más grande por nosotros, que lo que estábamos acostumbrados a soñar.

Habíamos estado jugando con la idea de la versión indie de “En el Barrio” por tanto tiempo y con el “Ay bendito, danos 3 millones de dólares y la hacemos económica”. Y John dijo “No, estas son personas cotidianas, pero sus sueños son grandes. ¡Escribiste un musical enorme!” Así que, le dí el crédito de soñar tan grande como lo hizo, porque eso significaba que nuestros personajes también podrían.

Hablando de eso, ¿Podrías contarme un poco sobre cómo trabajaste en conjunto con John? Y, sabes, él parece un director muy, muy cinético. Así que ¿Cómo funcionó eso en su colaboración?

Sí, mira, John no es Latino, pero de los directores que conocí, creo que él se sintió con un espíritu más similar al mío y al de Quiara. Él es primera generación, como yo y Q. Es el primero de muchos niños. Su padre vino y emprendió un negocio. Él creció corriendo en ese negocio. De nuevo, todas estas son cosas con las que nos identificamos como Latinos. Y justo como John, me sentí específicamente identificado.

Y él realmente, creo que entendió la naturaleza separada de la historia, porque esta es una historia escrita por dos niños de primera generación, cuyos padres nacieron en otro lado y quienes luchan con alguna versión de “hogar”. ¿Qué significa “hogar” si tus padres no nacieron aquí, qué significa tu idioma, tu cultura, tus tradiciones en navidad, qué es lo que heredamos y qué cosas sacrificamos para que la siguiente generación pueda vivir mejor?

Creo que lo entendió a nivel molecular. Así que sabíamos que él era la persona indicada para contar esa historia. Y cuando llegamos a la gran estructura de la película, fue como, sabes, puedo señalar diferentes cosas, como cuando Quiara y él fueron a buscar locaciones y vieron el Highbridge Park y pensaron ¿[La canción] 9600? Podría ser. Aquí, en la alberca. ¿Alomejor es un número de alberca?

De nuevo. Nunca en un millón de años hubiera soñado con eso. Pero es mucho más dinámico y cinemático que hacerlo en la calle, que es como la forma en la que siempre se realiza en sus versiones escritas. Pero luego, teníamos ésta increíble locación en la calle 175 y él lo maximizó. Así que, él realmente tomó cada oportunidad para soñar cinemáticamente en grande para estos personajes.

Tomando en cuenta que la historia se enfoca en el barrio de Washington Heights y ahora tienes las herramientas del cine mágico, ¿Cómo lo traduces al querer mantener el alma del vecindario y de la historia original, mientras al mismo tiempo lo adaptas al cine con estos efectos y ensambles de set increíbles?

De nuevo, comienza con la decisión de filmar en el vecindario, el show se titula “In the Heights” la película se titula “In the Heights”, quieres hacer una película que enorgullezca a los residentes que viven ahí. Así que, todo lo compramos localmente, e hicimos nuestro cast de extras localmente. Y recuerdo asistir al casting de extras diciendo “Vamos a desordenar su estacionamiento como por un mes. Y estoy genuinamente apenado, porque sé lo que significa tener una locación”.

Sabes, normalmente sólo la “Ley y el Orden” suben hasta acá. Pero sé lo estorbosos que pueden ser los camiones en el estacionamiento. Pero si hacemos esto bien, honoraremos su cuadra y honoraremos éste vecindario y vivirá por siempre. Así que comenzó, sólo con las partes del vecindario que fueron importantes para mí y Quiara.

Y sabes, creo que filmar a la Abuela Claudia caminando por ese túnel de la calle 191, que es como de una milla de largo, es tan viejo que aún se puede leer I.R.T. [Interborough Rapid Transit Company – cerrado en 1940] en el exterior. Para cualquier residente del vecindario, es icónico porque tienes que caminar a través de una montaña para llegar al único tren si vienes del lado oeste. Y el estar en éste túnel donde ella tiene esta increíble “Estimación de vida”, es hermoso.

Y luego hubo momentos que realmente nos sorprendieron. Y de nuevo, es muy difícil hablar de esto, sin llorar. Pero el hecho de que John escogiera el parque J.Hood Wright para montar “When You’re Home”, es un pequeño parque que tenemos en la calle 175. La abuela de mi esposa vivió en un edificio junto a ese parque toda su vida. Mi padrastro creció ahí. Y recuerdo llevar a Vanessa a los ensayos y preguntarme, “¿El edificio de mi abuela estará en la película?” Llorando enseguida, y yo también.

De nuevo, el honorar éste lugar donde crecimos, donde ambos somos niños de barrio. Y están esos momentos grandes y aquellos momentos del día a día, como este parque que tanto amamos y que caminamos en camino a nuestras escuelas todos los días, convertirse en un número musical.

¿Tienes una escena favorita de la puesta en escena original de la que puedas hablar y si cambió ahora que hay unas versiones de películas de todos estos números musicales?

Sí, la primera que viene a mi mente es “When The Sun Goes Down”, tengo éste mal hábito de que la última canción que escribí, es siempre mi favorita. Y “When The Sun Goes Down”, es una de las últimas canciones que escribí para la versión teatral de “In The Heights”. Y lo que amo de ella es que es una canción sobre unas personas que están completamente enamorados uno del otro, pero las circunstancias los alejan, lo extraordinario y agridulce que se siente.

Y de muchas formas, es una canción muy personal. Sabes, cuando escribí el primer borrador del show en la universidad, aún estaba con mi novia de la prepa y no pudimos encontrar una manera de estar separados, y tuvimos que estar separados, pero no supimos cómo decirlo. De muchas formas, esa canción son las palabras que no tuve cuando tenía 19, 20 años. De nuevo, esa canción simplemente me hace llorar, porque se siente extrañamente conectada al espíritu de la primera versión.

Luego a John le surge la idea de montarlo al costado de un edificio, bailando sobre las escaleras de incendio. Y es tan cinemático y tan bello, que creo que liber la canción aún más. Es algo que nunca podríamos haber hecho. Literalmente nunca lo podríamos haber hecho en el escenario. Pero para mí, se siente como una expresión cinemática ideal de ese sentimiento al estar enamorado. La gravedad no existe.

De nuevo, es un ejemplo de John soñando y reimaginando algo que yo nunca hubiera imaginado. Realmente es algo increíble.

Quería preguntar en vísperas del lanzamiento de “In the Heights” en cines y HBO Max, ¿Cómo te sientes acerca del legado de esto que escribiste hace muchos años, ver qué tan lejos ha llegado y cómo será visto no sólo por la audiencia del teatro musical, sino por todo el mundo, que pueda sintonizar o ir al cine?

Sí, es realmente abrumador. No dejo de pensar en aquella noche de estreno en Broadway o una fecha cercana al estreno. Siempre hacíamos un círculo de oración. El elenco hizo un círculo de oración en el sótano. Sosteníamos nuestras manos, y rezábamos un poco antes de subir al escenario. Y una noche, uno de nuestros actores dijo algo como “Sólo quiero decir algo, estoy aquí porque Priscila López está aquí, y porque Priscila López abrió tantas puertas para nosotros como artista latina y construyó un camino, donde no lo había”.

Y todos lloraron, menos Priscila. Lo tomó de una manera gentil e hicimos nuestra pequeña oración. Ella estaba a un costado mío en el círculo. Apretó mi mano, me miró y dijo: “Cuando avientas una roca en el estanque, no tienes idea de las ondas que volverán hacia ti”.

Cuando me dijo eso, yo tenía 28 años. Y las ondas continúan volviendo hacia mí, no sólo de la comunidad Latina que puede verse a sí misma en la pantalla grande, también muchos actores y personas de la vida diaria que me dicen: “Nina fue la primera vez que me sentí vista en un musical, fui la primera de mi familia en asistir a la universidad. Y esa historia me habló”.

Actores que conozco dicen: “’In the Heights’ fue mi primer musical en Broadway”. Así que para ellos, un escenario lleno de personajes latinos es normal. Es así como se ve un musical de Broadway para ellos. Mientras que para mí fue algo muy radical, algo que no había visto, que fue lo que Quiara y yo dijimos sobre realizarlo. Así que, el hecho de que es el punto de entrada para chicos a esta forma de arte y las historias que puede inspirar, es muy emocionante para mí.

Última pregunta, gracias de nuevo. ¿Por qué debería la gente ver “In the Heights”?

Oh, no lo sé, sabes, es alglo con lo que simplemente soy tendencioso, porque es algo que nutrido desde ser joven y latino y querer una vida en este negocio, el no conocer ninguna otra forma de hacer aquello que faltaba, hasta el convertirlo en éste filme realmente hermoso que pienso que le habla al cómo podemos ser representados en pantalla cuando nosotros mismos nos representamos con alegría, convicción y propósito. Sabes, creo que cuando alguien escribe sobre nosotros, a veces nos representan con la versión del “noticiario de las 11”.

Somos nosotros en nuestra peor versión, drogas y crímenes. Y cuando escriben sobre nosotros con alegría, son sólo historias. Hay mejores historias. Creo que todos en la película lo hicieron tan bien. Aquí hay tantas estrellas del cine, de las que aún no has escuchado. Sabes, Leslie Grace es una estrella del cine. Melissa Barrera es una estrella del cine. Anthony Ramos es una estrella del cine. Corey Hawkins es una estrella del cine. Así que estoy realmente emocionado de que el mundo la vea, y espero que así sea.