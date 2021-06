Cultura, Canto y  Vecindarios que Recuerdan al Hogar: Q&A con el Elenco de “In the Heights”

Arturo Hilario

El Observador

Para la segunda parte de nuestra reunión en Washington Heights e “In the Heights” de esta semana (La primera entrevista con el líder Lin Manuel Miranda se encuentra en las páginas 14 & 15), hablamos con algunos miembros del elenco principal de la película musical, incluyendo a Melissa Barrera, Leslie Grace y Corey Hawkins, quienes interpretan a Vanessa, Nina y Benny, respectivamente.

Barrera es una actriz que participó en el programa original de Starz “Vida” muy recientemente, como también en “Club de Cuervos” de Netflix, mientras que Grace es una cantante y compositora que debutará como actriz en “In the Heights”. Hawkins ha tenido papeles importantes en “Straight Outta Compton” y “Kong: Skull Island”.

El trio se sentó conmigo para la entrevista y compartió su primera experiencia en musicales y la actuación, la preparación de sus personajes y sus motivaciones, y nos contó sobre cómo grabar en el barrio de Washington Heights realmente enriqueció su experiencia y les recordó a sus propias raíces y vecindarios.

“In the Heights” actualmente se puede ver por streaming en HBO Max y en cines.

Hola todos. Para la primera pregunta, simplemente me da curiosidad saber cuáles fueron sus primeras experiencias con el teatro, formando parte de las producciones, o la primer obra que hayan visto.

Melissa

Bueno, creo que la primera obra que vi fue como una obra escolar, y estuve en el tercer grado o algo así y los de quinto grado hicieron un musical en mi escuela. Y me acuerdo que admiraba muchísimo a todos los que estaban en ese escenario y pensé que yo nunca podría hacer esto porque yo era súper tímida y más como una chica deportiva, jugué el básquetbol toda mi vida. Así que fue un mundo muy diferente, los niños deportistas y los niños de arte.

Pero me acuerdo ver a la gente en ese escenario y me gustó verlos cantar, bailar y actuar. Y pensé ojalá yo pudiera hacer eso.

Leslie

Lo estás hacienda chica, lo estás haciendo bien.

Melissa

[Riéndose] Lo estoy haciendo!

Leslie

Bueno, para mí, mi primera experiencia con el teatro fue en la secundaria. Yo tomé teatro musical americano en la escuela. Honestamente, batallé un poco porque yo me apoyaba tanto en mi voz que nunca había experimentado hacerlo todo al mismo tiempo. Como por ejemplo, te aprendes la coreografía, te aprendes la escena y te aprendes la canción, todo al mismo tiempo. Y recuerdo haber participado en este musical que se llamaba “Big River” en la secundaria.

Y esto realmente me abrió los ojos y pensé, wow, realmente puedes expresar tantas cosas a la vez y narrar una escena a través de una canción. Y, sabes, es como si un mundo nuevo se abriera para mí cuando lo viví, y luego lo seguí haciendo durante toda la secundaria. Y esta fue como mi primera experiencia con el teatro. Me enamoré de ello en ese entonces.

Corey

Sí, es como, wow, porque siempre me siento increíblemente afortunado por no solo estar haciendo lo que amo, pero también llamarlo mi profesión y saber que esto es un sueño hecho realidad, sabes, una pequeña idea, un niño que siempre es un poco diferente, pero que la familia, siempre lo pasa al frente para que hable y ¡Se luzca delante de los otros padres! Quiero decir, creo que no me puedo acordar de mi primera experiencia con o viendo una obra de teatro o algo así.

Creo que realmente no sucedió nada hasta que llegué a la secundaria, pero crecí en una familia de cantantes y los hermanos de mi abuela cantaban en la iglesia, de donde también viene lo teatral. Así que sí, siempre estuve rodeado de ello y luego fui a la secundaria, pero no fue hasta que llegué a Nueva York, mi primer musical que vi fue “In the Heights”.

Creo que había visto obras antes de eso. Pero los musicales, la gente cantando y como también dijo Leslie, el poder combinarlo todo y no solamente ser un cantante que actuó y bailó, pero ser capaz de hacerlo todo de manera apremiante. Cuando vi “In the Heights” no simplemente lo vi, también pensé, “Se parecen a mí, y vienen de donde yo vengo.”

Y fue como “Wow, esto es genial.” En el teatro, es donde nos afilamos los dientes. Es como, sabes, el teatro off-Broadway. Ahí es donde entrenas, es donde sucede el entrenamiento, donde aprendes y pruebas cosas y así.

En “In the Heights” ustedes tres interpretan los papeles de Nina (Grace), Benny (Hawkins), y Vanessa Barrera), y me pregunto si me pudieran dar una idea de los personajes en la historia, ¿Cuáles son sus circunstancias en el inicio de la película y qué fue lo que más apreciaron o que llamó su atención sobre el papel?

Corey

Benny es como un pilar de Washington Heights, creo que, sabes, es lo que se me vino a la mente – pero creo que Benny vino a los Heights cuando estuvo muy, muy joven y creció ahí.

Entonces el, sabes, vino de otro distrito. A lo mejor su familia se mudó, ¿Me explico? Entonces se mudó y siempre lo consideró como su hogar. Siempre ha sido, o fue un poco como un outsider, pero esto es su sueño, crecer ahí, comenzar un negocio ahí y “mantener el dinero en la parte alta de la ciudad” como solíamos decir. Benny y Nina estaban en una relación, luego se fue a la universidad. Y cuando…

Leslie

Me dejó…

Corey

¡La dejó ir y perseguir sus sueños, sabes! Así que, Benny para mí siempre ha tenido una visión clara. Es ambicioso y orientado hacia sus objetivos pero, nuevamente, recuerda a la gente que cuando estás en casa, estás en casa, sabes, y te la puedes llevar a donde sea que vayas. Es lo que me encanta de Ben.

Leslie

Sí. A Nina también le encanta eso de él. Nina tiene esta Hermosa historia de amor con Benny, y hay una cierta tensión ahí al inicio de la película porque ella se va a la Universidad y se siente un poco como “Hombre, me vas a dejar partir a ese lugar tan lejano. Ni siquiera intentaste retenerme”. Es como si proyectara sus miedos sobre Benny y su relación, y luego Benny le recuerda “Hey, quiero que, ya sabes sueñes tan grande como debes y te vayas, siendo esta hermosa luz que eres. Y no te quiero retener, porque te lo mereces”.

Y esa es una forma muy generosa de amar. Creo que todos aprendimos nuestra lección sobre el amor de esta manera, es muy incondicional, el esperar de verdad que la persona que amas sea capaz de alcanzar su potencial máximo. Pero Nina, al inicio de la película, llega a casa y no se siente tan aceptada en Stanford como la gente pensaría, especialmente su vecindario, donde es ella quien se fue. Ella es “la pequeña genio” ¿Sabes? Es la niña que siempre sacaba 10. Ella quiere convertirse en Alcalde eventualmente. Y todos piensan lo mejor de ella.

Y si habríamos de preocuparnos por algo o por alguien, no sería de Nina, así que simplemente están emocionados por verla y escuchar todas las historias increíbles sobre cómo le está yendo en Stanford. Y en realidad, ella está pensando en abandonarlo. Así que, la verás encontrando su historia y el propósito real del porqué volverá a Stanford, algo que no sólo la sobrepasa, también la motiva. Porque creo que ella siente la carga y la responsabilidad de los sacrificios que su familia y su vecindario han hecho para llevarla a donde ahora se encuentra.

Pero no estaba consciente de ello hasta que volvió a casa. Ahí se da cuenta de por quién realmente lo está haciendo. Así que sí, esa es Nina.

Melissa

Vanessa comienza la película con este sueño de abandonar Washington Heights, así que constantemente intenta distanciarse del lugar en el que creció y desea abandonar. Y al principio, ella cree que tiene un pie y medio afuera. Ella piensa “Estoy lista. Ya tengo cita para ver el apartamento, osea, listo. Conseguiré eso. Diré adiós, amigos”.

Y rápidamente, eso no funciona como ella quería y le causa mucha frustración. Su travesía es una travesía muy común, de gente que se siente atrapada en casa y sienten la necesidad de abandonar su pueblo natal, para poder crecer y convertir sus sueños en realidad. Pero también es una travesía de abrir tus ojos a las cosas buenas que te rodean, porque a veces cuando tienes tu mente enfocada en una cosa como “Necesito salir de aquí, necesito ser la chica que logró irse y encontrar el éxito”, como la chica de pueblo que se muda a la gran ciudad y lo logra.

Pero esa energía, enfocada en eso, la mantiene ciega frente a todas las personas que la aman y ven quién es realmente, lo que la inspira en su arte, y eso le levanta los ánimos. Y creo que ese es su viaje en la película, el realmente ver el hermoso lugar del que proviene, y la inspiración que puede encontrar en ello y como no necesariamente debe irse para ser feliz.

¿Cómo fue filmar en aquel lugar donde años atrás Lin-Manuel caminó y escribió las notas que crearon la historia, y tienen algún momento memorable que se lleven de trabajar en el filme, como grabar ahí y grabar un musical en general?

Leslie

Contestando tu primera pregunta, se sintió como casa. Lo vengo diciendo, todos lo hemos venido diciendo. Creo que para todos nosotros, se sintió como volver a un lugar donde te sentías tan tú, y tan visible, por muchas razones, pero muchas de ellas porque toda la gente a tu alrededor realmente se esmeraban por hacer que todos se sintieran bienvenidos. También porque muchos de nosotros conocemos muy bien este vecindario. Y si no conocemos justo este vecindario, seguro conocemos otro similar.

Yo personalmente, habiendo nacido en Nueva York y teniendo una familia en los Heights, siendo nativa de Bronx, realmente fue como volver a casa. Fue hermoso el poder experimentar eso, en mi primera ocasión haciendo una película, porque es como esta escalofriante y gran experiencia con mucha presión. No quieres regarla, sientes como que ¡Oh, nunca he hecho esto! Es como el primer día en la escuela que piensas “Ojalá encaje”, y no sé, alomejor no tengo el conocimiento que tienen todos los demás.

Y cuando tienes la oportunidad de hacerlo en un espacio donde realmente estás en casa, te sientes en casa, tienes a tu gente, recuerdos, como aquella vez que mi tía y mi sobrino se encontraron con el set, estaban en su cuadra, sabes, y dijeron “Oh, espera, están grabando aquí. Mi sobrina está aquí. Espera, tienen que dejarme pasar, ¡Mi sobrina está aquí!” Estás cosas realmente me dieron vida y me recordaron que estaba en casa.

Fue casi como el arte que imita la vida, la vida imita los caminos del arte que se cruzan de una forma frente a mí y Nina en el sentido de que, ella está buscando de nuevo su hogar, queriendo sentir de nuevo eso, y fue hermoso. También el tener a Lin, sabes, estuvimos en su barrio. Así que él caminaba y nos veía con sus hijos, siempre cuando grabábamos algún número en su cuadra. Fue hermoso.

Corey

Sí, vimos a Lin llevando a sus hijos a la escuela, caminando por el parque, y sabes, nosotros le preguntábamos “¿Vienes a trabajar?” Y él respondía “Nah, tengo que llevar a mis hijos a la escuela”. Hubo muchos bonitos recuerdos. Recuerdo cuando estábamos grabando “Straight Outta Compton”, la gente llevaba a sus familias, y se sentaban en las asoteas. También cuando descansábamos, la gente se reunía y nos traían comida.

Esa fue su manera de mostrarnos cariño. Eso pasó en nuestro set también. La gente literalmente cocinaba y nos bajaban comida. Eso pasó como dos veces en el set. El vecindario simplemente se reunía, y la gente que ves en la película, caminando de largo, la gente saludando, son del vecindario. Y sabes, es importante ganarse la confianza del vecindario.

Pero cuando es gente que creció ahí, cuando la gente realizando la película, creció ahí, quienes conocen a la comunidad, entonces es puro amor, creo. Y así fue.

Melissa

Sí. Y fue increíble que para Lin, fue muy importante grabar en Washington Heights , porque hubiera sido más sencillo y probablemente más barato, ir a otro lugar, en otra ciudad, y fingir que es Nueva York. Pero estábamos en el área donde ocurre la historia, donde se supone que sucede, con la gente local del área. Así que automáticamente para nosotros como actores, sientes la energía y te ayuda a entrar en el personaje y a contar la historia.

Y creo que fue una experiencia increíble. Estoy muy feliz de que John y Lin hayan permanecido firmes sobre grabar en la locación, tanto como fuera posible, estuvimos ahí como ¿Siete semanas? Estuvimos en Washington heights la mayor parte del tiempo. Así que fue algo muy especial y un regalo el poder hacerlo.