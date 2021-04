Arturo Hilario

El Observador

“Para Toda la Humanidad” es un show original de Apple TV+ que se centra en una simple pregunta: ¿Qué hubiera pasado si los Estados Unidos hubieran perdido la batalla espacial contra la Unión Soviética, y que ello ocasionara que la persecución del poder en el cosmos continuara después de los 70’s?

En la primer temporada del fascinante show, los rápidos avances tecnológicos y sociales culminaron con la NASA colonizando la luna y trayendo a más mujeres al programa espacial. En la temporada dos, ahora disponible en streaming y que finalizará el 23 de Abril con su último episodio, han pasado nueve años desde la primera temporada mientras que la lucha por controlar la luna y el espacio continúa.

Aleida Rosales, interpretada por la actriz Américo-Dominicana Coral Peña, es una ingeniera encargada de manejar la física de vuelo en el espacio. Con un pasado lleno de experiencias problemáticas, como cruzar la frontera de illegal y perder a su madre desde joven, Rosales es muy inteligente y sabe adaptarse a las situaciones, pero también desafía las reglas de sus superiors del programa del espacio.

Recientemente tuve la oportunidad de hablar con Coral Peña sobre su rol en “Para Toda la Humanidad”, su película inspiradora de 1997, la cual ayudó a forjar su interpretación de Aleida, y porqué más que solo fanáticos del espacio serán cautivados por la mezcla de historias alternativas del show, ciencia ficción y drama.

Para comenzar, ¿Podrías contarme un poco acerca de la historia de Aleida y cómo se adapta a la narrativa general de “Para Toda la Humanidad”?

Si bien ésta es mi primer temporada en el show, Aleida ya estuvo en la primera temporada. Ella, de hecho, creo que es el primer personaje que nos presentan en la primer temporada y sus años de joven fueron interpretados por la increíble actriz llamada Olivia Trujillo. Ella hizo un trabajo hermoso. La parte emocionante acerca de poder interpretar a la Aleida adulta, es que Olivia la interpretó de una manera muy diferente a la mía.

Y eso es algo que pude lograr, gracias a un brinco en el tiempo de 10 años y porque Aleida, en algún momento entre la temporada 1 y 2, pasó por tanto y ha tenido una vida muy difícil.

Claramente, no sabemos con claridad por qué, pero sabemos que ha tenido una vida muy difícil y en la segunda temporada, es emocionante el poder ver una version distinta de Aleida, muy brillante. Ella es una ingeniera increíble pero quien no sabe, debido a su trauma, cómo trabajar con las personas y no sabe cómo trabajar con figuras de autoridad y con gente con las que simplemente no sabe confiar aún.

Así que, esa es Aleida, es un personaje muy especial. Me encanta interpretarla. Sé que la gente tendrá una idea más clara de quién es Aleida, al final de la temporada.

Además de ver la interpretación inicial de la version más joven de Aleida, ¿Cómo moldeaste el personaje a tu estilo o tu propia interpretación, y tuviste alguna otra fuente de inspiración que te ayudó con eso?

Sí, Mira, fui muy afortunada de que la idea fuera darle un giro de 180° a Aleida, entre temporada 1 y 2. Así que, al principio intenté imitar mucho de lo que Olivia Trujillo hizo en la primer temporada, pero después de hablar con Ron Moore (Creador), la gente del show y Maril Davis, quien produjo el show, me di cuenta que lo más emocionante que podia hacer, era crear un personaje completamente distinto.

Así que tuve mucha libertad y pude imaginarme cómo sería para alguien, ya sabes, la dejamos en la primer temporada, y vemos que su padre ha sido deportado y ella se encuentra virtualmente sin hogar. Cómo es el interpretar un personaje que, a una edad tan temprana, ha tenido que pasar por tal trauma migratorio.

Así se dieron las cosas, y en cuanto a mi inspiración, siento que tendré que seguirlo mencionando, -ya sé que es muy cursi- pero el ejemplo perfecto de un genio con problemas que tenemos y hemos visto, está en “En Busca del Destino”, vemos a este mega genio, que ha tenido que pasar por mucho trauma, y ¡Esa fue una película que de niña amé de verdad!

Entonces, saqué mucha inspiración de eso también. Cómo es el ser alguien que todos saben que es el más talentoso, que todos lo apoyan, pero quien no puede evitar sabotearse a sí mismo una y otra vez. Esa película definitvamente me inspiró un poco para Aleida.

Me recuerda un poco a José Hernández, quien es un retirado astronauta Mexicoamericano, del que personalmente, no conocí, hasta la edad adulta. Y me preguntaba, verte a tí misma interpretar a una ingeniera espacial de color, y no solo eso, sino a una Mujer Ingeniera Espacial, ¿Sientes que el aspecto representativo es importante? Estás logrando avances de diversidad en un show como este, con un ensamble tan largo, ahora tienes este rol y los niños que lo vean ahora, pueden decir “Existe una carrera en ingeniería y exploración del espacio, para personas que se ven como yo”.

Sí, creo que cuando trabajo en algo, muchas veces no me enfoco, o no sé cómo enfocarme en el cómo otras personas podrían recibirlo. Sólo me enfoco en el aquí y el ahora. Así que cuanto estábamos trabajando en la segunda temporada, no pensé “Oh, esto podría impactar mucho en las niñas Latinas que quieran ser ingenieras”. Pero luego, cuando el show salió a la luz, episodio tras episodio esta temporada, un día me encontraba en el set con Michael Okuda, quien es el Asesor Técnico en set para muchas de estas “cosas del espacio”. Así que me acerqué a él, (estamos filmando la tercer temporada), y le dije, “Hey Michael, ¿Te gusto la segunda temporada, la has estado viendo?” Y él me respondió “Sí, la he estado viendo”. Se quedó callado, y vi como sus ojos comenzaron a mojarse y dijo “Personalmente, quiero que sepas que tu personaje significa mucho para mí. Me identifico mucho con Aleida. Y si bien, ahora soy mayor, incluso ahora, su representación y su presencia en el show, me hacen sentir que puedo lograr lo que sea”.

¡Y mis ojos también se llenaron de lágrimas! Así que pensé, “Dios mío, no había pensado el alcance que algo como esto puede tener”. Así que desde que tuve esa conversación con él, he estado pensando lo que significa para una pequeña niña que quiere ser ingeniero, el verlo, el verse a sí misma y pensar “Dios mío, sí, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Y ahora me han dado permiso”, y eso es increíble. Siempre han tenido permiso. Pero a veces solo necesitas verlo por tí mismo para darte cuenta de que tienes el permiso de hacer lo que quieras. Ni siquiera puedo comenzar a desglosar lo que significa que una persona pueda ofrecerle eso a otra.

Te agradezco por esa excelente respuesta. En otra nota, entrando a temas del espacio. Me preguntaba si tuviste que prepararte físicamente para esto. ¿Hubo algún tipo de entrenamiento para astronauta, entrenamiento físico, etc.?

Bueno, las cosas de Aleida son terrestres. Así que, mi preparación fue algo así como “Viaje en el espacio para principiantes” sabes, mentalizarme sobre cómo es que tienen qué razonar los ingenieros, cómo es que un ingeniero especial tiene qué pensar cuando ven a un astronaut, cuando ven la lunda, cuando ven una nave aeroespacial, ¿Cuál es su pensamiento inicial?

A diferencia de un astronauta que proviene de la Fuerza Aérea o de Annapolis, como Ed Baldwin (Interpretado por Joel Kinnaman) que simplemente piensan ¿Cómo puedo volar esta cosa, cuál es la física del vuelo? Yo pienso bueno, ¿Cuál es la física de cuántas personas puedo meter a esta nave, cuál será el peso total, qué tipo de motores debo considererar, cuál es la fuerza y el impacto que debo tener en cuenta?

Es simplemente un mindset distinto el que tiene un ingeniero contra alguien con un trasfondo de vuelo. Y esa fue la preparación que hice, escuchar entrevistas sobre cómo hablan los ingenieros acerca del espacio.

Y si bien, hay como una probabilidad del .01% de que haya entendido realmente, se trata de abrir mi cerebro a las posibilidades de pensamiento que posee un ingeniero.

De nuevo, gracias Coral. Mi última pregunta es ¿Porqué le recomiendas a la gente obtener Apple TV+, si aún no han visto “Para Toda la Humanidad” y ponerse al corriente con la temporada dos, que termina el 23 de Abril?

Como dije, cuando trabajo en un proyecto, nunca sé cómo lo va a recibir la gente. Pero conforme avanza la temporada, me ha fascinado y me ha dejado en schock la cantidad de personas que aman este shpw. Digo, soy una persona que lee mucho GQ y recientemiente publicaron un arículo donde decían “Necesitas dejar de dormirte en “Para Toda la Humanidad”. Y pensé “Oh Dios mío, a la gente no solo le gusta el show, se pelean por él. Hay gente convenciendo a los demás de verlo, porque es realmente emocionante.

Estamos hacienda algo muy especial, con estos saltos temporalis en la historia final, combinados con historias interpersonales, política, el espacio. Es muy emocionante, y malabarea con todas estas cosas al mismo tiempo. Está hacienda algo que no sé si se haya hecho antes con la estructura del show.

Normalmente digo, Bueno, sit e gusta el espacio y la ciencia ficción, si te gustan las historias alternativas, deberías verl el show. Pero pienso que el show ha logrado mucho más que eso. Así que creo que dire, sigue el consejo de Rolling Stone, GQ, Vanity Fair, y ve el show, porque es increíble y esta temporada es fantástica.

Algo así como “Ven por el espacio, pero quédate por todo lo demás”.

Quédate por todo lo demás. Quiero decir, escoge aquello que te guste de la TV. ¿Te gusta el drama familiar? Lo tienes en “Para Toda la Humanidad”. ¿Te gustan los shows sobre política? Lo tienes en “Para Toda la Humanidad”. Tiene de todo. Y es increíble cómo no solo han logrado hacerlo funcionar, sino hacerlo emocionante.

Sí. A mi me gustan las piezas de los 80’s, así que creo que es por lo que me quedaré.

¡Exacto! Si te gustan las piezas temporalis, deberías ver “Para Toda la Humanidad”. ¡Lo tiene todo!