Q&A: Edgar Ramírez y el “Yes Day”

Arturo Hilario

El Observador

La nueva película de Netflix “Yes Day” plantea la pregunta: “¿Qué harían tus hijos si no pudieras decirles ‘no’ durante 24 horas?”

Los padres Allison y Carlos Torres (Jennifer Garner y Edgar Ramírez) están terminados con el trabajo y el hogar, y la idea de darles a los niños y, de alguna manera, a ellos mismos un ‘yes day’ (‘día del sí’), en el que se den la libertad de hacer cualquier cosa divertida por 24 horas – se convierte en una realidad cuando los padres de la casa Torres ceden a la idea y produce la hilaridad.

Recientemente hablé con el actor venezolano Édgar Ramírez sobre su opinión sobre “Yes Day” y cómo fue su experiencia al participar en su primera comedia, e incluyó la importancia de la diversidad para el equipo y la productora y actriz principal Jennifer Garner al incluir al director puertorriqueño Miguel Arteta, hablar español en la película, la conexión con la incapacidad de Ramírez para ver a su propia familia en Venezuela, y cómo los adultos también deben liberar la tensión a través de los ‘días del sí’.

Muchas gracias por tomar tiempo de hablar sobre “Yes Day”. Para empezar, quería saber a qué es lo que le interesó del guión y la historia de esta película.

Son varias cosas. Es que me parece fascinante el concepto de ‘yes day’. Me parece increíble como una herramienta terapéutica el tema del “Yes Day”. Porque además, sin querer adelantar y contar cosas para que la gente pueda realmente disfrutarla cuando la vea, pero cuando la gente vea la película, se va a dar cuenta de que el ‘yes day’ no es solo una actividad que de que debe realizarse de padres hacia hijos. Es una, es una actividad, es una herramienta maravillosa para cualquier relación que es importante para ti.

Puede ser tu relación de pareja en tu relación con tus padres, con tus compañeros de trabajo, contigo mismo, porque básicamente tiene que ver con ejercitar la flexibilidad para para de alguna manera liberar tensiones, suavizarla; para también restablecer los balances que se pierden irremediablemente en el día y día y la dinámica de cualquier relación, incluso contigo mismo

Cuando te concentras sólo en trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, piensas que hasta que no trabajes y estás completamente destruidos, cuando vas a tomar un poquito de vacaciones o te vas a tomar un momento para irte, no sea caminará a tomar un hike. O sea, soy ese tipo de detalles y a mí me parece maravilloso. Y obviamente también la maravillosa invitación de Jennifer Garner, que es básicamente la culpable de todo esto. Ella fue la que ella fue quien me invitó a hacer esta película y me siento muy agradecido porque primero no solamente he ganado una experiencia maravillosa de hacer mi primera comedia, sino he ganado una amiga entrañable y una la persona que hoy por hoy es muy importante en mi vida.

Y me puedes hablar un poco sobre el papel de Carlos Torres, que es el papa de la película?

Sí, bueno, Carlos es un abogado de origen venezolano que vive en California, que conoció a Alison, se enamoraron, se casaron.

él siempre fue muy, muy abierto a la aventura junto con ella, porque los dos eran aventureros y una vez que nacen los hijos y comienzan a tener que hacer planes para crear las estructuras que te permitan educar a tus hijos.

De pronto él le dio miedo volverse el papá y impopular y le dejó toda, todo el papel del ‘bad cop’ y del policía malo a su mujer y básicamente su viaje en la película es entender que al mismo tiempo que él puede ser amoroso con sus hijos, necesita también involucrarse en la educación y de involucrarse en la estructura y la guía que los niños irremediablemente necesitan. Y eso es una dinámica que a mí me pareció muy interesante dentro de la película, porque normalmente en estas ese tipo de películas que son como a primera vista comedias familiares, siempre como un foco total en los hijos, o sea, de los padres a los hijos.

Y creo que esta película una de las particularidades que tiene que a mí me atrapó, es que se explora la dinámica dentro de la pareja. Hay una historia de amor dentro de la película, que es la restauración del balance entre Allison, el personaje que hace Jennifer Garner, y mi personaje que es Carlos Torres.

El increíble rol que es criar niños y educar niños, es un rol que debe ser compartido de manera igualitaria dentro de familias que tengan más de un padre o que tengan más de una madre.

Entiendes cuando, cuando existen dos padres o dos, o dos o más de dos representantes, ese rol necesita distribuirse? No puede ser siempre uno el policía malo y el otro policía bueno, porque se produce una tensión. Y esa tensión la vemos en la película y es parte de lo que el ‘yes day’ ayuda a solucionar.

En América Latina por lo general vemos mucho eso, el tema de que la mamá se encarga siempre estar estableciendo las estructuras y muchas veces ay padres que se convierten casi que en otro niño que hay que criar. Y me parece muy importante que la película de una manera divertida, de una manera fresca, abre un espacio quizás para la discusión y la reflexión sobre sobre el tema de la igualdad de género dentro del rol de crianza de los niños.

Cómo es trabajar en una película de esta que es comedia y trabajar con niños y los stunts que hay en la película? Y cómo se compara eso con otro trabajo que ha hecho como “The Undoing”?

Si no, bueno, nada, es la primera vez que hago una comedia y fue maravilloso. Hasta igual muy asustado porque nunca había hecho comedia y hacer comedia es un trabajo muy serio, pero porque es completamente distinto a lo que había hecho antes. Pero me encantó, y los niños fueron maravillosos. Yo soy muy familiar. Yo no soy papá, yo no tengo hijos todavía, pero soy un tío muy involucrado, muy presente en la vida de mis sobrinos y creo mucho en la familia, la defiendo mucho.

Cualquier tipo de familia, el concepto de familia es algo que yo celebro, bien sea la familia en la que crecimos, en la que nacimos o la familia que escogemos, porque también creo mucho en el concepto de la familia. Escogí de cualquier tipo de familia, como sea estructurada, sea tradicional o no, es algo que para mí es muy importante.

Incluso una abuelita y un nieto es una familia. Un papá con sus hijos en una familia. Dos papás, dos mamás, todos.

El concepto de familia para mí es muy, muy, muy importante. Y para mí es, además por cuestiones política y de la situación en mi país, en Venezuela, estaba separada por tanto tiempo de mi familia, obligado a separarme de mi familia.

Pues esta película es una manera de celebrar también ese amor que siento por mi familia y por el concepto de familia en general. Muchas gracias.

Y que fue una escena favorita de la película.

La verdad que, y con esto no quiero sonar demagogo, pero a mí me encantaron todas porque de hecho yo bromeo con Jennifer y le digo que yo creo que ella y Miguel Arteta, nuestro director maravilloso, que además es latino también, yo creo que ellos consultaron con alguien que me conocía no cercano a mí y luego y luego me ofrecieron el guión porque a mí, por ejemplo, de las cosas que más me gustan en la vida es comer helados.

Yo soy un comedor del lado profesional, o sea, a nadie, obviamente le voy a recomendar que se coma la cantidad de helado que yo me comí porque me la comí, porque yo soy un profesional, de modo que no se lo recomiendo a todo el mundo. Pero fue maravillosa. Esa fue mi fantasía de niño desde siempre. Llegar y que me dieran cantidades de helados sin parar. Muy poco me imaginaría yo que ya al último cumpliera esa fantasía. No hay nada que me guste a mí más que un parque de diversiones, que un Six Flags. Me encanta la montaña rusa, los rollercoasters. Me encantan. Desde que tuve mi primer coche siempre me imaginaba, siempre fantaseaba, y yo creo que eso le pasa a todo el mundo, con bajar la ventana a ver qué pasaría. Y de modo que me divertí muchísimo haciendo la película, todas las escenas me gustaron mucho.

Y hablando de la familia, de la película y hasta el director Latino, crees que es importante ver una familia diversa y en algo tan accesible como una comedia familiar?

Completamente, completamente. De hecho, eso estaba establecido desde el principio de esta película. Jennifer y Miguel me contaron que ellos estaban clarísimos, que querían que el papá de la película, que el papá de la familia fuese de origen latino. Y solamente, justamente hablamos de eso. O sea, tú simplemente estás en cualquier ciudad de California y básicamente vivimos en uno de los estados más diversos de los Estados Unidos y uno de los de los lugares más diversos del mundo.

Y básicamente, la película no hace otra cosa sino reflejar la realidad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos. Y obviamente que es muy importante la representación y muy importante que cada día las historias en el cine y la televisión en el mainstream media representen y reflejen la realidad cotidiana en la que vivimos. Yo vivo en Los Ángeles y yo paso la mitad de mi día hablando español. O sea, yo hablo español e inglés constantemente, paso de un idioma al otro. Es completamente natural. Y para nosotros era importante también hablar en español, hablar en español con los niños.

Creo que este país se forjó justamente en la riqueza cultural, producto de la diversidad, de personas que llegaron de muchos lados del mundo a ser este país mejor y me parece muy lindo que una película como esta de una manera completamente orgánica, lo transmite, lo refleje.

“Yes Day” ya está en Netflix.