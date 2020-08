75 años después de la rendición japonesa, sobreviviente pide volver a la diplomacia

Featured Europe braces for fresh wave of COVID cases Madrid, Spain – Several European countries have ramped up restrictions in a bid to contain rising coronavirus infections. Italy has extended its state of emergency, testing for returning travelers...

Travel Los efectos del coronavirus se empiezan a sentir en Roma Roma, Italia – Roma se había mantenido hasta ahora relativamente ajena a la alarma social generada en el norte de Italia por causa del coronavirus, pero la ciudad eterna...