Ni una excusa más

Featured PREVENTION OF SCHOOL MASSACRES USING HIGH PERFORMANCE WEAPONRY Hilbert Morales EL OBSERVADOR After the latest school massacre which happened at Parkland, Florida on Valentine’s Day this year, all documents regarding the U.S. Constitution’s Second Amendment were reviewed...

Featured Política Disfuncional José López Zamorano La Red Hispana Por quinta ocasión consecutiva en el actual año fiscal, el Congreso de Estados Unidos deberá aprobar una resolución temporal del presupuesto para evitar...