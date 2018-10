La mayoría de estadounidenses piden el fin de la creciente polarización, según un nuevo estudio

87% de los estadounidenses dicen que “Nunca he visto al país tan dividido”

PRNewswire

Pocos días después de que el Senado confirmara a Brett Kavanaugh como juez del Tribunal Supremo, casi nueve de cada diez estadounidenses consideran que nunca han visto a la nación tan dividida. Sin embargo, a pesar de la sensación de profunda polarización, el 77% de los estadounidenses dicen que nuestras diferencias no son tan grandes que impidan que trabajemos juntos. Esta dinámica de polarización la explica un nuevo estudio nacional de la organización More in Common, entidad independiente sin fines de lucro que tiene por objetivo fortalecer sociedades divididas.

Tribus Ocultas: un estudio sobre la polarización en Estados Unidos (Hidden Tribes: A Study of America’s Polarized Landscape) es un estudio realizado por un equipo de científicos e investigadores sociales de YouGov y More in Common. El estudio marca el inicio de un proyecto anual que examina qué divide a los estadounidenses y cómo volver a unirlos. Se basa en una encuesta representativa de 8 000 ciudadanos y conversaciones exhaustivas con personas de diversas partes del país.

“Desde cada rincón del país, oímos decir que la política está dividiendo a familias y amigos, afectando el trabajo y la vida cotidiana de la gente”, afirmó Tim Dixon, uno de los fundadores de More in Common. “Descubrimos que los estadounidenses, en su mayoría, están agotados de esta situación. Por más que tengan opiniones diferentes sobre muchos asuntos, una clara mayoría está cansada de las dinámicas que enfrentan unos contra otros, nosotros contra los demás, dinámicas que tienen su origen en lejanos debates en el Congreso y que provocan amargas disputas entre vecinos, compañeros de trabajo e incluso familias que comparten la cena en Acción de Gracias.”.

El estudio reveló la existencia de siete grupos o “tribus” con convicciones, rasgos psicológicos y niveles de participación política distintos:

Activistas Progresistas (08%)

Liberales Tradicionales (11%)

Liberales Pasivos (15%)

Desconectados Políticamente (26%)

Moderados (15%)

Conservadores Tradicionales (19%)

Conservadores Devotos (06%)

Las posturas de los “Activistas Progresistas” y los “Conservadores Devotos” son marcadamente polarizadas, y sus opiniones son drásticamente diferentes a las de la mayoría de los estadounidenses. Son más dogmáticos en términos ideológicos, más hostiles hacia el lado opuesto y más activos en las elecciones y las redes sociales. A pesar de que representan apenas 14% de la población, sus voces dominan el debate público en la era digital.

No obstante, la mayoría de los estadounidenses pertenecen a uno de los grupos del medio, que no se identifican con las opiniones drásticas de los “Activistas Progresistas” o de los “Conservadores Devotos”. Por ejemplo, el 82% de los estadounidenses consideran que su país todavía tiene un problema serio con el racismo, no obstante, el 80% piensa también que la corrección política se ha convertido en un problema.

“Las redes sociales y los comentaristas iracundos están distorsionando el debate nacional”, afirmó Dixon. “El público está constantemente expuesto a versiones caricaturescas de la opinión del “otro”. La mayoría de los estadounidenses –incluyendo liberales y conservadores– en realidad son más razonables de lo que se le muestra a la gente de polos opuestos”.

El estudio identifica a una “Mayoría Exhausta” compuesta por el 67% de la población de Estados Unidos (Liberales Tradicionales, Liberales Pasivos, Desconectados Políticamente y Moderados). Si bien tienen posiciones políticas muy diversas (y no todos son centristas) tres factores los unen:

No les gusta el tribalismo político y están cansados de la polarización en Estados Unidos.

Se sienten dejados de lado por los actuales debates políticos, que no son representativos ni de ellos ni de sus prioridades.

En la mayoría de cuestiones, tienen una actitud más flexible y menos ideológica que los partidistas de la izquierda y la derecha, y piensan que, en la política, el compromiso, como en otros aspectos de la vida, es necesario.

Entrevistados después del voto de confirmación del juez Kavanaugh, los miembros de la “Mayoría Exhausta” son casi el doble más propensos a decir que “ambos partidos tienen la culpa de la división actual” (53% de la “Mayoría Exhausta” en comparación con el 28% de los demás estadounidenses).

El estudio identificó a las distintas tribus en base a respuestas que miden los valores y cosmovisión de la gente, y no en base a preguntas sobre debates políticos actuales o datos demográficos. Una vez se determina la tribu a la que pertenece cada entrevistado, conforme a sus convicciones fundamentales (core beliefs), se puede predecir su opinión sobre una gran variedad de temas de actualidad con mayor exactitud que si se hubieran usado rasgos visibles tales como raza, color, sexo o los niveles de ingresos.

El estudio concluye que mantener convicciones diferentes no necesariamente lleva al conflicto. Esto se refleja en el hecho que una gran mayoría manifiesta que a pesar de la profunda polarización, nuestras diferencias no son tan grandes que impidan que trabajemos juntos. El análisis de More in Common identifica una serie de creencias subyacentes y valores que distinguen a los estadounidenses, así como los valores que comparten a pesar de sus diferencias.

El proyecto Hidden Tribes está identificando organizaciones en los Estados Unidos con las cuales explorar cómo combatir los factores que contribuyen a la polarización, desde el diseño algorítmico en redes sociales hasta oportunidades para conectar a grupos diversos en comunidades locales.

Notas sobre la encuesta

Las respuestas sobre el voto respecto al juez Kavanaugh las obtuvo YouGov y se recopilaron entre el 03 y el 05 de octubre de 2018 en una muestra representativa de 2 000 estadounidenses adultos por medio de un panel en Internet. El margen de error de este estudio es +/- 2%. (Es más alto entre los subgrupos).

Acerca de More in Common

More in Common se dedica a fortalecer a las sociedades contra la amenaza cada vez mayor de polarización y división social. Nos proponemos construir sociedades más unidas, inclusivas y resilientes en las que la gente sienta que lo que les une es mayor que lo que les divide. En el último año, More in Common ha publicado estudios innovadores sobre los factores que contribuyen a la polarización en Alemania, Francia e Italia, los cuales han sido difundidos en The Economist, The New York Times, The Atlantic, y The Washington Post entre otras publicaciones.