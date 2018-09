Latinos en Broadway: Claudia Yanez

Actriz de la obra “On Your Feet!” habla sobre la historia de la producción que nos muestra la vida de Gloria Estefan

Arturo Hilario

El Observador

La historia de la artista Gloria Estefan es una llena de trabajo duro y el logro de sueños en este país. “On Your Feet!” es el nombre de el espectáculo basada en esta historia, que llegara a San Jose del 9 al 14 de octubre. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con una de las actrices de la obra, Claudia Yanez, cuyos roles incluyen a la hermana menor de Gloria, Rebecca, y a Gloria misma.

Originalmente de Venezuela, Yanez empezó en el teatro hace unos cuantos anos, y desde su graduación de Boston Conservatory, donde estudió teatro musical, ha llegado a participar en esta producción que, según ella, es un reflejo importante de los latinos en todo el país.

Hola Claudia. Muchas gracias por tomar un tiempo para hablar sobre “On Your Feet”. Para empezar, ¿me puedes hablar de tus experiencias de niñez y cómo es que llegaste a estar interesada en el teatro?

Yo crecí en Miami. Nací en Venezuela, y viví ahi hasta los 7 anos. Mi papá era músico en Venezuela o sea yo crecí con música al rededor siempre. Me moví a Miami y empecé a cantar desde muy chiquita en la iglesia, y cosas así. Después cuando tenia como 17 años empecé a cantar coros con Jon Secada con mi hermana, yo tengo una hermana gemela. Fuimos coristas de Jon por un rato y me fui a la universidad a estudiar teatro musical en Boston. Fui a Berklee (Colegio de música) por dos años y estudié música pop y después estudié teatro musical en el Boston Conservatory. Después de eso ya me moví a Nueva York a audicionar y a trabajar.

¿Cuanto tiene que te graduaste?

Yo me gradué hace tres anos.

¿Esta la primera producción de Broadway que haz hecho?

Si, la primera vez hice un show off-Broadway por un año, era el como una parodia de “Hamilton”, se llama “Spamilton”.

¿Cómo fue esa experiencia?

Fue súper porque el show es como comedia, o sea que aprendí bastante y, fue súper chévere. Era un teatro muy pequeño, tenía la gente allí enfrente tuyo y si estabas haciendo algo y no estaba funcionando era muy obvio porque la gente las tenias súper cerca, y igual si estabas triunfando a la gente reír era como un sentimiento muy lindo.

¿Me puedes hablar un poco de que se trata la historia de la producción en la que estás ahora, “On Your Feet!”?

Es la vida y la historia de Gloria Estefan y empieza el show con ella muy joven y ves como a través de la música y a través de Emilio ella se vuelve en la estrella y el fenómeno que es. Pero también es como el lado personal y lo que le costó para llegar a donde llego.

En la obra eres unos cuantos personajes. ¿Cómo navegas estos diferentes personajes?

Hago Rebecca y Gloria. Cuando soy Rebecca a veces bailo en unos números. Yo veo Rebecca y el conjunto (ensemble) como una parte porque si no me vuelvo loca. Pero, en realidad creo para preparación, creo que estoy súper preparada. Estudie bastante. Uno definitivamente tiene que estar enfocado en el escenario cuando haces diferentes partes. Porque sino a veces te confundes y eso no va. Cuando hago Rebecca, es lo que hago todos los días. O sea que ya como que está en mi cuerpo. Ya mi cerebro no tengo que pensar mucho en lo que estoy haciendo, y lo puede hacer del corazón y ya. Y confiar que me se todos los movimientos y en realidad he hecho Gloria suficientemente, más de 70 veces, bastante.

O sea que ya cuando yo empecé la gira y me dijeron que iba estar haciendo dos papeles diferentes – yo nunca he tenido que ser eso y especialmente no en un show tan grande, con una producción tan grande que el show que haces en la tarima es un show, pero el show que pasa backstage es otro show. Uno siempre tiene que caminar en el mismo lugar, porque hay gente corriendo, hay gente moviendo en disfraces y todo eso y es importante que cada uno como que siga con una coreografía backstage también. O sea que yo estaba súper nerviosa en el principio, pero el cerebro es una cosa impresionante. También nuestra compañía, todo mundo [apoya].

Eres Latina, entonces ¿cómo es ser parte de una obra basada en una persona latina como Gloria?

Creo que es mi pregunta favorita porque es la parte favorita mía de esta experiencia. Como alguien que se movió a los estados unidos muy chiquita como que toda mi vida he sentido como que tengo dos partes en mi. Tengo la parte Latina que es la parte que, en mi casa, mis papas no me dejaban hablar inglés. Era español, todo el día, y comimos comida criolla. O sea, yo crecí en una casa súper venezolana. En el colegio puro inglés, especialmente haciendo teatro musical. Es algo que hemos avanzado, pero es un arte muy, muy, muy americana.

Donde no ceden muchos latinos, no hay muchas oportunidades para performers que son latinos. Siempre me he sentido que estoy viviendo entre dos. Mis amigos americanos no les puedo enseñar mi lado latino porque no lo entienden. Y a mis amigos latinos no les enseño mi lado americano. Esto show ha sido una experiencia muy espectacular porque yo estoy con mis amigos y puedo decir los chistes que decían mis papás cuando yo crecía, y me entienden. Y no les tengo que explicar. Toda mi vida me he pasado con mis amigos diciendo, “there’s a saying in Spanish…”, y como que nunca queda bien porque no se traduce. No tener que explicarme – es como una conexión que va a otro nivel.

Porque todos estamos en la misma página. Es espectacular. No se como después de este espectáculo me voy a ir a otro. No que tengo planes ahorita, pero en el futuro, uno nunca sabe. [Pero] no se como voy a ser una producción en donde no haya gente latina. Eso me va a costar.

Entonces, mucho de el elenco es latino también, ¿Tienen que saber hablar español para esta obra?

Definitivamente para le gente que hacen el papel de Gloria, hay dos understudies de Gloria, y dos de Emilio. Y nosotros en nuestra audición decía que tenias que hablar español. Pero los demás en realidad no, pero por casualidad si hablan. Nuestro equipo creativo hizo un trabajo espectacular en asegurarse que [traerán] la gente que es latina.

Porque nuestro elenco es 95% latino. Es impresionante y yo creo que tiene que ser aquí. Esta historia la necesitamos ahorita, en estos tiempos que, sabes las cosas no están lindas, están muy feas.

Como que la gente en lugares en los estados unidos que son más pequeñas o [rurales], tienen opiniones de latinos que, nunca han tenido experiencias con un latino que no sea lo que escuchan en las noticias y todo eso. Es importante, nuestro trabajo, nosotros estamos representando la comunidad latina por los estados unidos. Y creo que para ser eso de la manera que se tiene que ser uno tiene que ser latino, sino que estamos haciendo.

¿Como ha sido tu experiencia durante la gira de “On Your Feet!”?

Ha sido espectacular, hemos viajado por todos los estados unidos, y pasamos bastante frio, pero la verdad a sido una experiencia muy linda.

¿Habías visto la obra antes de que hicieras tu audición?

Si, la esposa de Jon [Secada] me llamo como en 2014 y me dijo que iba a ser un show. Que iba ir a Broadway, pero yo estaba haciendo otro show y no pude ir a audicionar. Entonces ellos llegaron a Nueva York y yo llegué a Nueva York, realmente, que pena, cada vez que ponían una Gloria nueva yo iba a ver el show. Yo he visto el show como seis veces. Era un sentimiento, no lo puedo describir. Yo estaba sentada en la audiencia, yo como que miraba alrededor y dije, “¡porque yo no estoy en allí!”, no entiendo. O sea que, si no, la vi bastante.

Entonces, ¿has conocido a Gloria y Emilio?

Si. Ellos vinieron a Buffalo cuando estábamos haciendo “tech”, arreglando todos los elementos técnicos y todo eso del show. Ellos vinieron por una semana. Los vimos and Miami cuando abrimos en Miami, vinieron a DC y a Los Angeles. Ellos están súper involucrados, y son espectaculares. Son demasiado lindos, y esta experiencia es mil veces mejor sabiendo que estás representando a dos seres humanos que son personas buenas.

Hablando de la producción, ¿tienes un momento favorito o un aspecto en el escenario, siendo parte de audiencia o detrás de las escenas?

Claro, hay un número en el show, una canción, “Wrapped”, que si recuerdo correctamente Gloria la escribió con un escritor peruano. Como lo hacen en el show es espectacular. No lo quiero describir mucho porque es un momento… [que] tienes que estar allí y tienes que verlo porque es muy hermoso. Si vas a venir a ver el show, no mas para ver a “Wrapped”.

¿Y en general que es la mejor parte de trabajar en teatro y ser actriz?

La comunidad del teatro es súper especial, como que es unida y cada vez que pasa un show, uno siempre dice, “se vuelve una familia”, y siempre la gente Latina es así, pero en realidad es verdad. La comunidad no es como un proyecto de televisión o un proyecto de película donde vienes y grabas por dos meses y ya, no vuelves a ver esa gente más. Nosotros tenemos ocho funciones a la semana, quiero decir que estamos toda la semana con la misma gente haciendo el mismo show y ensayando y todo eso y no se siempre pasa algo mágico que como todo mundo se vuelve una familia, y allí con un entendimiento de que todos estamos haciendo esto junto.

Yo creo que especialmente en este show, “On Your Feet!”, somos latinos y para mi se siente el teatro tan especial. No nomas el elenco, el equipo también, estás trabajando con esta gente todos los días. Como nuestro trabajo como actores es de, a mi me gusta decir que es “trabajo del alma”. Porque cuando estamos haciendo el show, le estamos dando permiso a la gente que está sentada viendo el show, por nosotros hacer el show y juntar nuestra historia que derrumben las paredes que tienen y que sientan algo y que aprendan o se dejen llorar. Ellos creen algo, y es una especie de experiencia espiritual. Es de otro nivel. Hasta en Nueva York la gente que yo conozco que están en otros shows, la comunidad es una comunidad muy linda. Como cualquier cosa, obvio, no es perfecto, pero tiene algo muy especial.

¿Qué le puedes decir a la comunidad latina que no ha tenido la oportunidad de ir al teatro en un tiempo, o que nunca han asistido? ¿Por qué sería una buen idea o gran experiencia para ellos echar un vistazo a “On Your Feet!”?

Yo creo que para mi una de las experiencias más especiales en mi vida como actriz, pero también como persona, no hay nada como verte en el escenario. Verte representada en una historia que estas viendo en el escenario. y yo, a mi no me paso hasta que tenía 16 años. Fui a Nueva York y vi “In the Heights” en Broadway por la primera vez y esa fue la primera vez. Yo siempre como niñita, dije, “Yo quiero cantar, yo quiero actuar”, pero pensé que iba a ser difícil hacerlo porque no veía gente latina haciendo lo que quería hacer. Cuando yo vi en el escenario historias latinas, sentí que me dieron permiso que yo pude lograr lo que yo quería hacer siendo mi misma, no tener que cambiarme, cambiar mi nombre. Yo podría ser Claudia Yanez, de Venezuela, y poder lograr mis metas. Yo creo que eso, para la comunidad latina, es mi favorito, cuando vienen audiencias que son latinas.

Esto es una historia que es de dos cubanos que vinieron de cuba y crearon algo de la nada. Es la historia de la mayoría de nosotros. Y especialmente para los niños, para poder verse en el escenario. Como que es clarificación porque uno como inmigrante trabajamos tan difícil, y es importante ver historias de gente que hizo lo mismo y que les fue bien y que lograron algo. Y también yo creo que el show, las audiencias latinas lo entienden un poco más porque hay frases en español o chistes que es algo que es muy latino. Es un show hecho de latinos, creado para latinos, para todo el mundo, pero la realidad la comunidad latina lo va a disfrutar mucho más porque es para ellos.

Puedes ver a Claudia en “On Your Feet!” en el San Jose Center for the Performing Arts del 9 al 14 de octubre de 2018. Más información disponible en http://broadwaysanjose.com/.