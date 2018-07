Mario Jiménez Castillo

El Observador

Esta advocación de la Virgen es una de las más solemnes y misteriosas, muchos fieles dan testimonio de haber sido sanados de muchos padecimientos e inclusive de enfermedades terminales a través de esta veneración. Otros, afirman haber visto en sueños la imagen de la Virgen, especialmente cuando comienzan a rezar una novena dedicada a Ella. Marcia García, una creyente de esta advocación, nos relató como su vida cambió, como fue sanada de un raro padecimiento, del cuál los médicos no encontraban explicación. “Padecí más de un año de un mal extraño que me impedía trabajar y vivir una vida normal. Fue un martirio, en mi desesperación busque ayuda espiritual, pero nada funcionaba. Hasta que una cartomántica me sugirió invocar a la Virgen Desata nudos, fue tanta mi fe puesta en mis rezos, la que me llevó a un proceso de curación, fue un milagro, recalcó Marcia”.

La devoción a la Virgen Desata nudos tuvo su origen en Ausburgo, Alemania, durante el siglo XVIII. Fue a finales de ese mismo siglo que esta devoción comenzó a ser conocida en otros países de Europa como España, Portugal e Italia, poco después trascendió las fronteras europeas llegando al continente americano. Argentina ha sido una nación en la cual la veneración a la Virgen Desata nudos ha sido acogida por los fieles con gran devoción y entera solemnidad, por lo cual fue entronizada en San José del Talar el día 8 de diciembre del 2006. La Virgen Desata nudos es una advocación de la Inmaculada Concepción con la luna bajo sus pies. Han sido tantos los milagros que le adjudican los creyentes, por lo que más de treinta mil fieles asisten a rendirle honores el día 8 de cada mes. La pintura original de la Virgen Desata nudos se encuentra en la iglesia San Peter Am Perlach, obra de Johann Melchior Schmittdner y data del año 1700. A través de la gran devoción que se tiene en Argentina, la milagrosa Virgen Desata nudos es hoy ampliamente conocida, invocada y venerada en todos los países hispano parlantes. Muchos fieles también le veneran y le piden ayuda para resolver problemas de matrimonio y solucionar conflictos de pareja y querellas familiares.

Oración

Santa Maria, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que con espíritu de madre divina desatas los nudos que entorpecen nuestra existencia, te pedimos que nos recibas en tus santas manos y nos libres de ataduras e intrigas con que nos hostiga quien nos muestra hostilidad. Por tu gracia, benevolencia y divino ejemplo, líbranos de todo mal y acércanos al poder del bien de nuestro, Señor Jesucristo.

Desata pues Señora nuestra, los nudos que impiden la noble unión con el Señor, para que libres de toda confusión y error, lo encontremos en todas las cosas. Del mismo modo, tengamos en Él, puestos nuestros corazones, nuestra fe y esperanza.

Amén.