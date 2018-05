ISABELA MONER PROTAGONIZARÁ DORA THE EXPLORER DE PARAMOUNT PLAYERS

El estreno de esta película con actores reales, realizada en asociación con Nickelodeon,

está programado para 2019.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – Isabela Moner interpretará el papel principal de Dora the Explorer, según lo anunció hoy Paramount Players. Basada en la exitosa serie animada de Nickelodeon que se emite desde hace mucho tiempo, la película con actores reales que se estrenará en cines seguirá las aventuras de una Dora adolescente, acompañada por su mejor amigo, el mono Boots, y su primo Diego. James Bobin dirigirá el film a partir de un guión escrito por Nick Stoller y Danielle Sanchez-Witzel.

“Estamos encantados de haber encontrado a nuestra Dora en Isabela”, afirmó Brian Robbins, presidente de Paramount Players. “Desde hace mucho tiempo, Dora es una heroína célebre y fuerte en el mundo de la televisión animada y, al igual que Dora, Isabela tiene un espíritu increíble y es defensora de valores positivos. Junto a nuestros socios de Nickelodeon, esperamos poder continuar narrando la historia de Dora para las próximas generaciones”.

Moner agregó: “Me siento honrada y emocionada de poder interpretar a Dora. Crecí mirando el programa y para mí en especial, al ser latina, Dora era un fantástico modelo a seguir. Es una niña fuerte y aventurera que adora divertirse. ¡No puedo esperar a ponerme la mochila y empezar su próxima aventura!”.

La serie original de Dora the Explorer se estrenó en el año 2000 y se emitía por Nickelodeon, Nick Jr. y CBS, y seguía las aventuras de una niña latina de siete años que viajaba por un mundo fantasioso con la ayuda de una mochila que hablaba, un mapa antropomórfico y su mejor amigo, un monito llamado Boots. La versión cinematográfica, que se rodará en Queensland, Australia, será una adaptación del programa con actores reales. El estreno de la película está programado para el 2 de agosto de 2019.

Moner actuó recientemente en el film de Paramount Pictures Transformers: The Last Knight. A continuación, participará junto a Benicio Del Toro y Josh Brolin en Sicario: Day of the Soldado y en la película de Paramount Pictures Instant Family junto a Mark Wahlberg, Rose Byrne y Octavia Spencer. Entre sus trabajos anteriores figuran Middle School: The Worst Years of My Life y la película de Nickelodeon Legends of the Hidden Temple: The Movie , además de prestar su voz al personaje de “Heather” en Nut Job 2: Nutty by Nature e interpretar a “CJ Martin” en la serie de Nickelodeon 100 Things To Do Before High School.