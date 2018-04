Conociendo: Enjambre

La agrupación rock alternativo de el sur de California tiene raíces que cruzan fronteras



Vocalista Luis Umberto Navejas, sus hermanos y unos amigos de escuela fueron los miembros fundadores de la banda Enjambre. La agrupación empezó en el sur de california en los principios de los años 2000’s y su sonido puede ser describido como mezcla de rock clásico y música romántica de latinoamérica, con un toque de ciencia ficción.

Enjambre está a partir de ahora de gira promocionando su sexto álbum, “Imperfecto Extraño”, y llegará a San Francisco a dar un concierto (en los talones del cinco de mayo) el viernes cuatro de mayo en el Clift Hotel.

Tuvimos oportunidad de hablar con Luis Umberto sobre las inicias de la banda, su mudanza de los estados unidos ha su patria México, y lo qué significa para ellos los elementos buenos y malos de su país que nuevamente llaman su hogar.

Para empezar, ¿puedes hablar un poco sobre cómo fueron los empiezos de la agrupación?

En la banda somos tres hermanos y dos amigos de high school. Nosotros somos originarios de Fresnillo, Zacatecas y a los principios de los 2000’s fuimos a vivir al sur de California, en Orange County, y allí es donde empezó la banda. Entonces [para] la mayoría de la banda nuestro apellido es Navejas, y sonaba como abejas, entonces nos pusimos Enjambre, como un enjambre de abejas. En inglés, “the bee swarm”.

Después de una alineación diferente y de un primer disco que nos fue transformable bien en el sur de california hicimos un cambio drástico a nuestra música y grabamos un disco segundo, al finales del 2006-7, y empezamos una gira en México todos nosotros teníamos trabajos en el sur de california entonces estábamos viviendo como cualquier inmigrante, pero cuando entramos a México de gira nos empezamos a dar cuenta de que el público crecía.

Decidimos quedarnos una temporada [en México] enfocados a la música y ahora ya no nos hemos ido, ya no volvimos. Nos ha ido bien al grupo. Ahora estamos promocionando nuestro septo álbum, contentos de hacerlo, contentos de estar de gira. Siempre quisimos presentar el rock con ciertas características de cantantes románticos y latinoamericanos, como Rafael Napoleón y José José, por lo menos ese es lo que dicen que suena, es lo que escuchamos en casa. Tiene rock clásico, rock progresivo y de los 70’s, sintonizadores de aquella época también, y bueno todo ya envuelto en un sonido que es nuestro.

¿Que diferencias hay en vivir en los estados unidos y luego regresar a México y quedarse allí?

Fue raro porque nosotros hamos sido de familias que vivían en México y querían ir a los estados unidos para buscar una vida más de mejor calidad. Nosotros éramos como parte de eso, de esa tradición que era la razón que estábamos en los estados unidos, nos fuimos con nuestra familia, con nuestros papas. El volver al México era nomas de ir a vacaciones o nos dimos cuenta de que no es estados unidos en que hay oportunidad. Para nosotros es la ciudad de México. Y ahora que estamos viajando y en diferentes lugares me di cuenta de que en realidad el lugar de las oportunidades no es un lugar físico, es dondequiera que uno pone sus pies, la oportunidad la busque uno onda sea que esté.

Me da mucho gusto romper esa tradición de mi casa porque no creo que todas las tradiciones tengan resultado positivo y nadamas estar en un círculo vicioso en un estilo de vida de que ‘creces y vas a trabajar a los estados unidos’ no tiene nada de malo ese estilo de vida pero no es para todos. En nuestro caso no lo fue, es la música y era muy lindo volver a los estados unidos con un contexto muy diferente. Ahora vamos para vacaciones, vamos a visitar familia y amigos. Es muy lindo, y vivir una vida agusta aqui en México también.

Me puedes hablar un poco sobre este disco “Imperfectos Extraños”, y ¿que fue el método de sacar el sonido del disco, que fue el logro?

Desde nuestros primeros discos era una búsqueda de sintetizador y instrumentos. Anteriormente los instrumentos fueron difíciles de adquirir sin ingresos. Es cara. Ahora que tenemos un presupuesto un poquito más generoso pudimos usar sintonizadores más antiguos y repararlos y entonces el resultado de “Imperfectos Extraños” tiene que ver mucho con eso y los sonidos que tantos nos gusta de esa época. Tiene una estampa muy marcada de lo que nos gusta, rock clásico y del lado dramático que también es una marca constante en Enjambre, tiene una dosis bastante fuerte de aquello. Tiene sus dos polos, y todo envuelto en esta muestra de sintonizadores sugiriendo una dimensión desconocida, o la ciencia ficción, como tal vez se veía en los 70’s. Y creo que esta muy bien logrado en ese respecto. A mi me gustaría que le gente lo escuche y que ellos den su opinión o que la definan como a ellos se les ajuste a su día a día, nos gusta ser partícipes de la banda sonora de el ser humano.

Quería preguntar sobre sus experiencias ayudando a la gente de Morelos después de los terremotos en México el pasado septiembre.

Si, nosotros fuimos a Tlaquiltenango y Jojutla que fueron los lugares más devastados por la tragedia del terremoto y cuando pasaron los terremotos nos juntamos para discutir que podríamos contribuir. Afortunadamente la gente en México no se quedó con los brazos cruzados, hubo una atención inmediata a los problemas. Había muchísima gente donando. Se vio un México muy unido, amoroso. Yo me di cuenta que con Enjambre pudimos ayudar, y intentamos en una manera más efectiva. En ese momento hay mucha ayuda, pero yo pensé entre unos dos tres meses la necesidad va estar alli ya bajar la fiebre de la ayuda.

Allí es cuando nosotros fuimos a participar y fue justo en ese momento cuando regresamos a los lugares afectados donde había mucha necesidad, pero ya no tanta ayuda. Aprovechamos recudir dinero de nuestros conciertos a donar dinero a fundaciones que ayudaban a reconstruir hogares y fue una cosa que nos partió el corazón, pero al mismo tiempo nos dio mucho orgullo como la gente tiene un espíritu vivo y dispuesto a seguir adelante, y no dejar de que semejantes tragedias naturales los derrumbe, integralmente, espiritualmente para poder seguir adelante con sus vidas.

Viviendo en México ahora, y teniendo la experiencia de vivir en los estados unidos, viendo cómo son ambas comunidades, ¿que puedes decir sobre las experiencias con los aspectos políticos de ambos?

Yo creo que no cabe duda de que es un poco vergonzoso ver como el presidente de los estados unidos está manejando al país, yo me siento mal por los anos que viví en los estados unidos tengo cierto cariño por el ciudadano americano en general. Soy franco, yo vivo en México y a pesar de que si hay problemas en los estados unidos que nos afectan el país tiene una crisis mucho mayor, tenemos presidente igual de malo, tenemos problemas de seguridad, de pobreza, de corrupción.

Yo antes de criticar otros países hay que recordarnos que hay mucho que hacer aqui en México. La gente es excelente, trabajadora, y emprendedora y es un país rico en diversos recursos y no deberíamos estar en una posición que estamos. Antes de apuntar el dedo a otro país o otro presidente tenemos que poner la atención a lo que está pasando en nuestro país. [Ahora] la gente no puede salir en la noche a pasarla bien porque hay seguridad pública competente. No es posible que la gente está desapareciendo. No es justo que la gente que tiene negocios tenga que esconder porque les cobran piso. Es una época de terror en México y la verdad me gustaría mas bien si hay un tipo de cambio o un ajuste en un gobierno empezar por el mío.

Y para la última pregunta. Primeramente, muchas gracias Luis por tomar tiempo para hablar. Entonces, la música de Enjambre toma una ruta que puede ser visto como universal en su sonido y temas. ¿La intención de la música de Enjambre es de conectar con los hispanohablantes, los mexicanos, o a todos los que escuchen?

La primer intención de componer nuestra música es expresarnos y si hay alguien que va a simpatizar con el mensaje o como se está armando la canción la verdad es irrelevancia de donde son. Pero sucede que si somos mexicanos y que si tenemos cariño a nuestro país. Y sucede que nuestro informo nos influencia a la hora de componer música entonces si existe un especie de conexión con nuestro país y nuestra música. No estamos cerrados a que sea música dedicada al mexicano. Si gente de otros países les gusta, mejor. En estados unidos podemos resonar excelente. Hablando de la humanidad la verdad soy un ser humano y creo que seriamos un mejor mundo si en realidad fuéramos más considerado al prójimo.

Creo que vivemos en un lugar, un país y un mundo que existe un egoísmo y una indiferencia hacia el vecino. Ese es la primera crisis que existe en la búsqueda de paz. No puedes tener paz interior, no puedes tener paz ante la humanidad. Si uno está viviendo constantemente de chingar al otro, entonces va ver mas falta de paz interna. Y yo creo que tener amor al ser humano sería un paso bastante abismal para mejorar nuestra situación en México y en cualquier lugar.

Nosotros hacemos música, nuestro tema no es una en particular, sino varios y lo hacemos en la manera más digna, más honrada posible y siempre pasárnoslo bien. Esto es lo que no corresponde a nosotros, estamos haciéndolo en una manera honrada y transparente, y creo que esa es nuestra contribución.

Para más información, el sitio de la banda esta en enjambre.mx.