Featured Immigrant-Rights Groups Speak Out as Trump Visits CA Suzanne Potter California News Service California News Service LOS ANGELES – Even as President Donald Trump wraps up his first visit to the Golden State since the election, immigrant-rights...

Featured Misterios de la religión Wicca Mario Jiménez Castillo El Observador Wicca es una religión antiquísima que tuvo sus orígenes en Europa, antiguos pueblos germánicos y vikingos fueron sus principales precursores. Actualmente se ha determinado...

Entertainment Cinequest Latino Film Showcase: Hermanos Jose Posadas Special to El Observador Donald Trump’s divided states of America is the backdrop for the film Hermanos, a documentary by Mexican-born director Laura Plancarte, that chronicles the...