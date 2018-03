Entrevista con Angélica María y Angélica Vale sobre “Coco”

Arturo Hilario

El Observador

Tuvimos la oportunidad especial de hablar con dos actrices de México legendarias, Angélica María y Angélica Vale. La ocasión fue el lanzamiento de la película “Coco” en video y versión digital. María y Vale trabajaron en la versión en español de la película, a lado de actores y figuras famosas del mundo de entretenimiento mexicano y Latino. Angélica María asume el rol de Abuelita, y Angélica Vale la fuerte Mamá Imelda que se encuentra en la tierra de los muertos.

En lo siguiente, las Angélicas nos dan una idea de lo que era dar vida a sus personajes de “Coco”, y lo que significan para ellos las lecciones y la representación en la película.

Para empezar, quería saber que opinión tienen sobre la película de “Coco” ya que ha salido y ha sido un fenómeno en la taquilla en México, los estados unidos como por todo el mundo.

Angélica Vale-La verdad es que estamos muy contentas, muy emocionadas y muy orgullosas por este proyecto. Yo estaba persiguiendo a Disney por años, yo quería formar parte de la familia Disney/Pixar desde hace mucho tiempo hací que estuve persiguiendo hasta que pude conseguir que me audicionaron por este papel y me dijeron luego si quería que mi mama estuviera en el proyecto, cosa que me encanto. Nunca nos imaginamos lo que iba a ser. Nunca nos imaginamos el bello homenaje que era para México esta película. Y para los Latinos en general de la unión familiar y del amor en familia. Esto todo los Latinos nos reconocemos allí.

¿Que fue la reacción de la familia de ustedes a esta película?

Angélica Vale- ay no pues mis hijos, qué puedo yo decir. Mis hijos felices de la vida, emocionados de saber que estoy en “Coco”, fueron los primeros en enterarse, porque no podíamos decirle a nadie por supuesto era como “top secret” pero a mis hijos sí les dije! Hací de emocionada estaba. Por supuesto sabiendo también que solamente estoy en la de en español pero muy emocionados.

Angélica María- que felicidad la verdad trabajar en “Coco”, es una película hecha con todos tipos de amor y respecto a el país, y no solamente a mi país, a Latinoamérica porque es una película que habla de unión familiar, del amor la familia y esto los Latinos lo tenemos, es bellísimo. Está hecha en México con una tradición mexicana pero es para toda esta película. Maravillosa esta película, es de ternura, de verdad, de imaginación y de talento. Pero es de amor. Amor que hace mucha falta en el mundo en este momento, yo creo que es un ejemplo maravilloso de amor. Sobre todo en estos momentos, esta película [viene] a darnos un acaricia, a darnos esperanza.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Pixar y Disney en este proyecto? Y si fue la primera vez que han hecho una película animada, ¿cómo fue por primera vez trabajar en algo así?

Angélica María- mi hija ya había hecho otras, no con Disney/Pixar.

Angélica Vale- No es lo mismo!

Angélica María- Por supuesto que no es lo mismo. [Pero] Yo no, nunca. Esta es la primera vez y estoy encantada, vuelta loca con haberlo hecho. Por la película, lo que significa la película, me divertí haciéndolo. Es realmente un trabajo encantador.

Angélica Vale- Para mí fue lo máximo. Ser parte de la familia Disney/Pixar y por eso los perseguí hasta que lo logré. Pero nunca pensé que iba ser en una película tan hermosa, tan bella y la verdad es que todo llega en el momento que tiene que llegar y qué mejor que hacerlo de la mano de mi mami en una película tan familiar y tan bella. Pero si, estoy muy emocionada de ser parte de la familia Disney, y ahora si ya, no vuelvo a doblar para nadie más que para Disney. Ojala nos vuelvan a llamar, si quieren.

Angélica Vale- Nos encantaría, yo las veces que Disney me quiera, estaría aqui feliz de la vida.

Angélica María- yo también. Que talento, realmente los que hacen la película son unos genios.

Angélica Vale- Sabes que es lo bonito, yo descubrí ahora con la copia digital, me puse a ver todos los extras y descubrí que la mayoría de los animadores son Latinos. La mayoría son México-americanos, y eso me dio tanto orgullo, saber que está hecha por gente nuestra también, de verdad que me dio mucho orgullo. También en el bonus tiene como todos en Pixar pusieron sus ofrendas y llevaron fotos de sus seres queridos pero creo ha sido una inspiración muy bella, a mí no se me hace nada extraño porque es algo que hacemos todos los años mi familia y yo desde que tengo uso de razón pero no tan grandote. Pero que emoción la verdad que la gente ya lo empieza hacer por “Coco”, y que adopten de esa cultura mexicana. Me da mucho gusto y mucho orgullo.

Angélica María- Es que a todos los seres humanos nos gusta saber que nuestros familiares que se han ido están con nosotros y que regresan a vernos por lo menos una vez al año. Es bonito eso.

¿Cómo fue saber que estaban trabajando con los otros actores legendarios en la versión en español? ¿Y cómo fue crear esta versión en español?

Angélica Vale- nunca los vimos, hasta mi mama y yo no trabajamos juntas. La verdad cuando se hace doblaje normalmente trabajas solo. Y no trabajamos con nadie sin embargo saber que estoy en medio de todos estos nombres maravillosos, todo México está en “Coco”! Saber que hice un dueto con el Buki, Víctor Trujillo, gente que en mi país son grandes y muy especiales, y muy talentosos. La verdad es que no pudo ser mejor.

Angélica María- Además en español como que cobra más vida, cobra más valor la película porque la hicimos como más expresivo los mexicanos. Ya más el idioma ayuda mucho más a hacerte sentir la pelicular. Mira, yo lloré en la versión en inglés, pero en español lloro como magdalena, y me reí como una payasita. De verdad en español es una preciosidad. Es buenísimo además porque los niños que están perdiendo sus raíces con esta película la retoman. Y si no tenían idea la están adquiriendo, ya están orgullosos de sus raíces ahora por “Coco”. eso es un bello. Y están pidiendo hablar en español y cantan las canciones en español. Eso es muy importante. Es una película que nos ha traído apoyo, que nos a traído amor.

Angélica Vale- Como dice mi mama en estos momentos en los estados unidos en donde nos han atacado tanto, creo que el “timing” es importantísimo de “Coco”, y también el valor de sacar de pronto una película en las salas en inglés y español al mismo tiempo. La verdad es como un apoyo que nos dan a los Latinos, y eso se siente muy bonito.

Y para finalizar, tienen un momento en la película favorito?

Angélica Vale- Yo personal, cuando cantó “La Llorona” me gusta mucho, me divertí mucho. Pero creo que mi momento favorito es cuando “Coco” abraza a su papá. No lo puedo explicar más porque hay gente que no la ha visto, no les quiero arruinar nada.

Angélica María- Cuando mi hija canta “La Llorona” pues también para mí.



“Coco” está en venta por video en tiendas, y versión digita