 De Puerto Rico a RENT: Paola Hernández

Actriz de Broadway nos da detalles de su experiencia en el escenario

Arturo Hilario

El Observador

Las luces brillantes, la música, y la emoción. Estos son las indicaciones de una producción Broadway, y actriz de la escena Paola Hernández lo conoce muy bien. Originalmente de Puerto Rico, Hernández ha tenido una ascensión al escenario a diferencia de otros artistas en el circuito de teatro.

Tuvimos la oportunidad de hablar con ella sobre su trabajo más reciente, en la producción de la gira reciente de RENT. Ahora celebrando su vigésimo año, la producción de rock revolucionaria de los 90’s se dirige al Center for the Performing Arts de San José empezando el martes 23 de enero, hasta el domingo 28 de enero de 2018.

En la siguiente entrevista, Hernández nos habla sobre cómo comenzó su carrera, y sobre cómo RENT toca a todos los que lo ven.

Cómo llegaste a trabajar en Broadway y empezaste en el teatro

Yo soy de San Juan, Puerto Rico y estudié mis cuatro años de universidad en la universidad de Puerto Rico en relaciones públicas y publicidades, ni si quiera era teatro. Una vez que yo empecé a trabajar en la industria de publicidad, como que no me estaba llenando, y yo siempre hacía teatro por lo lado en Puerto Rico. Pero el teatro en Puerto Rico no es lo que se llama un “full time”, es algo que todas las noches lo ensayamos, teníamos funciones cada fin de semana. No es como Broadway que un tour que estas toda la semana trabajando.

Después de esos dos años de estar trabajando en publicidad, yo creo que en momento de catarsis [decidí] tomar esta oportunidad. Y bueno, me fui para Nueva York y estudié dos años en un conservatorio que se llama Circle in the Square Theatre y alli después de graduarme empecé a audicionar. Y gracias a dios en una de las primeras audiciones salí del conservatorio y inmediatamente conseguí trabajo con el musical de RENT.

¿Entonces que fue la primera obra en que trabajaste en tu vida?

Si supieras que fue RENT, pero en Puerto Rico, a mis 19 años. Fue dirigida por el director Miguel Rosa. Quien diría que años después, yo diría que 7 o 8 años después, estoy haciendo el musical nuevamente en mi carrera profesional en los estados unidos. Pero, si fue RENT, mi primera apariencia.

Qué bueno, entonces ya sabias como iba entonces la historia. Hablando de eso, ¿cómo ha cambiado la obra de RENT, que ya cumple 20 años, desde que inició?

Fíjate que las diferencias no son muchas. Cada director tiene su preferencia en lo que quieran enseñar, pero una de las cosas bonitas fue que ambos directores consiguieron que el mensaje es lo primordial. Nunca pensé que estuviera trabajando con el director original, con la música original, la coreografía original. Y hace 20 años atrás nunca me veía trabajando con los originales, que estuviéramos haciendo la pieza en su totalidad original. Lo bueno es que se van a lo que está pasando en hoy día y adaptamos una que otra cosa. Pero aun así, la pieza como esta, los temas siempre se sienten [contemporáneos]. No importa que sean 20 anos atrás, o como lo estamos viendo en este momento.

¿Me puedes hablar sobre tu opinión de que es el contenido de la historia de RENT?

Pues mira, la historia es un documental de una vida de artistas y bohemios, un grupo de amigos que se conocen. Pero también, está tratando del tema de lo que es el SIDA y eso fue algo bien dominante entre los 80’s y 90’s. Y fue una enfermedad que arrotó mucho en esa época específicamente. Pero además de tratar de ese tema se trata de temas de amor, pasión, de poder estar, tu sabes. Hoy día estamos hablando de la homosexualidad como si fuera un tabú todavía, y eso lleva desde los años 2000’s y antes de eso en los 80’s y 70’s. Y también ahora el momento del tema del transgénero y la aceptación de la persona como es. Yo digo lo que carga el show es la aceptación. No hay problema en ser lo que eres.

Para ti Paola ¿qué es algo importante para ti, que te afecta a ti, o que te gusta de la obra?

No sé por qué, cada número tiene su magia y cada número tiene su fanaticada. Pero en este momento me está como que llamando mucho la atención el tema emblemático de RENT que se llama “Seasons of Love”, precisamente porque estaba empezando nuevo año. [Se trata de] Como mediste el año que acaba de acabar. Pero obviamente como estamos empezando un año nuevo es esa pregunta de ¿qué vas hacer ahora? ¿Cómo vas a vivir bien tú en este momento? Porque mañana no sabes si vamos a estar. Por ahora es mi número favorito porque son unas preguntas que indican el comienzo o el terminar de algo.

Finalmente, muchas gracias por el tiempo que nos distes Paola. Ya cuando lleguen con RENT a San José, para los que nunca han visto, o no han visto en muchos años, ¿porque será una buena idea salir a ver a esta obra?

Yo siempre soy portavoz de ir a ver arte, y al teatro y ver la música. [RENT] es un musical completamente cantado, desde el momento que te sientas hasta que te paras, todo es música. Tiene momentos alegres y momentos tristes, es un ‘rollercoaster’, una montaña rusa de emociones. Hay momentos que uno pasa por esos momentos, o uno se identifica con este momento, o conoce a alguien que ha pasado por ese momento. Lo bueno de RENT y es algo que yo admiro del creador, Jonathan Larson, es que es basado en su vida, en las personas que lo rodeaban. Son cosas que fueron parte de la vida de él. Y el hecho que pueda transmitir ese mensaje en una manera que utiliza pequeños detalles, lo hace más personal. Y eso es lo que me gusta mucho. Es muy personal y la gente se puede identificar con RENT bien rápido.

Pueden tener la experiencia de RENT en San Jose empezando el martes 23 de enero. Los boletos se encuentran en ticketmaster.com ahora. Siguán a Paola en su Twitter, @phtanon.