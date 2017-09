NETFLIX CELEBRA A LOS HÉROES MEXICANOS DEL ENTRETENIMIENTO EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Los mexicanos son fanáticos del contenido nacional, pero Netflix acerca estas series y películas a los hispanos que que viven en Estados Unidos con nuevos estrenos cada mes.

Ciudad de México – Netflix celebra este 16 de septiembre a los nuevos héroes nacionales del entretenimiento, quienes a través de su gran trabajo, tanto al frente como detrás de la cámara, han puesto en alto el nombre de México alrededor del mundo.

Al ser una compañía de entretenimiento por Internet, Netflix está en una posición única para llevar historias y talento mexicano a los hispanos que viven en Estados Unidos. Los miembros de Netflix en Estados Unidos han reído y llorado con historias de realizadores nacionales como Alejandro G. Iñárritu (Amores perros), Guillermo del Toro (Trollhunters), Gary Alazraki (Club de Cuervos), Manolo Caro (Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando) y Gerardo Naranjo (Narcos), por mencionar algunos.

Tanto nuevos como veteranos realizadores están cambiando la forma de contar historias en México y Netflix se enorgullece de tenerlos como parte del catálogo que ofrece a sus más de 104 millones de miembros. No solo existe una gran diversidad de actores, directores y productores de contenido dentro de la plataforma; sino que también hay algo para todos los gustos: comedias contemporáneas como Aquí entre nos o Qué culpa tiene el niño; dramas desgarradores como Norteado; historias innovadoras sobre madurar como Güeros y thrillers oscuros como Los parecidos y México bárbaro, una antología llena de terror. También hay cabida para los que no se mueven en el mundo de la ficción: el documental Lucha México, el especial de stand up Sofía Niño de Rivera: Expuesta y México diseña son sólo algunos de los ejemplos que se pueden disfrutar en el servicio.

Además del talento nacional emergente, aquellos que lograron hace ya algunos años dar el salto a Hollywood también tienen una casa en Netflix, donde sus historias más nuevas y más antiguas siguen conectando con fans nuevos en México y en el mundo; como Salma Hayek (Septembers of Shiraz), Jaime Camil (Jane the Virgin), Karla Souza (How to Get Away with the Murder), Demián Bichir (Sexo, pudor y lágrimas), Alfonso Herrera (Sense8), Diego Luna (Star Wars: Rogue One) y Gael García (Desierto).

Así que, en este mes patrio, Netflix te invita a celebrar con los héroes mexicanos del entretenimiento en la plataforma. Sabemos que aún hay muchas historias por contar…