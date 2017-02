See GHOST IN THE SHELL in theaters nationwide on March 31, 2017 in REALD 3D and IMAX 3D

Directed by: Rupert Sanders

Starring: Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, Michael Pitt & Juliette Binoche

Follow Director Rupert Sanders on Instagram for a behind the scenes look at the film

#GhostInTheShell

Instagram:@GhostInTheShell

Twitter: @GhostInShell

Facebook: /GhostInTheShellMovie

Tumblr: GhostInTheShell.tumblr.com